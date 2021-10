Stadt Luzern Mann mit Messer im Gesicht verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagabend wurde an der Bahnhofstrasse in Luzern ein Mann mit tiefen Schnitten im Gesicht gefunden. Er wurde vom Rettungsdienst umgehend ins Spital gefahren. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. 29.10.2021, 14.24 Uhr

Kurz nach 19:45 Uhr am Donnerstag wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann an der Bahnhofstrasse in Luzern gefunden wurde. Dieser hatte erhebliche Schnittverletzungen im Gesicht, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 36-jährigen, schweizerisch-bosnischen Doppelbürger. Bevor die Rettungsdienste eintreffen konnten, flüchtete die mutmassliche Täterschaft in unbekannte Richtung.