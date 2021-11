Abstimmung Stadt Luzern 28. November Höhere Betreuungsgutscheine

Stadt Luzern Mehr Geld für die Kinderbetreuung: Alles, was Sie zur städtischen Abstimmung am 28. November wissen müssen Die Stadt Luzern will neu Betreuungsgutscheine im Umfang von 6 Millionen Franken pro Jahr ausrichten (bisher 4 Millionen). Darüber stimmt das Volk am 28. November ab. Robert Knobel Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Kleine Kinder in einer Kindertagesstätte: Der Luzerner Stadtrat will zusätzliche Anreize für die Fremdbetreuung schaffen. Symbolbild: Pius Amrein (18. März 2020)

Es handelt sich um Subventionen für Eltern, die ihre Kinder in Krippen und Kitas betreuen lassen. Das funktioniert so: Die Eltern entscheiden frei, in welche Kita sie ihre Kinder schicken wollen – und wie viele Tage pro Woche. Die Kosten dafür werden anschliessend von der Stadt teilweise rückerstattet. Die Höhe der Subventionen orientiert sich am Einkommen der Eltern.

Die Stadt will mit den Betreuungsgutscheinen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Deshalb können nur Eltern von Subventionen profitieren, die auch tatsächlich berufstätig sind. Alleinerziehende müssen mindestens 20 Prozent arbeiten, Paare zusammen mindestens 120 Prozent.

Luzern hat das System Betreuungsgutscheine 2009 als erste Stadt eingeführt. In der Folge ist die Zahl der Kita-Kinder deutlich angestiegen. Doch seit mehreren Jahren stagniert die Zahl oder ist sogar leicht rückläufig. In der Stadt Luzern leben heute rund 3600 Kinder im Vorschulalter. Davon besuchen etwa 1200 regelmässig eine Betreuungsinstitution. Und 500 von ihnen werden durch Betreuungsgutscheine subventioniert. Die Kita-Quote in der Stadt Luzern ist deutlich tiefer als in anderen Städten.

Die Stadt hat untersuchen lassen, weshalb so wenige Eltern ihre Kinder in eine Kita schicken. Der Grund ist finanzieller Natur: Trotz Subventionierung ist die Betreuung in einer Kinderkrippe für viele Familien schlicht zu teuer. Je nach Einkommensklasse und Kita müssen Eltern nach Abzug der Subventionen nicht selten 100 oder mehr Franken pro Tag selber bezahlen. Der Selbstkostenanteil der Eltern sei in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, schreibt der Stadtrat. Deshalb will die Stadt nun Gegensteuer geben und die Eltern stärker entlasten. Dafür braucht's mehr Geld. Bisher stellte die Stadt pro Jahr 4 Millionen Franken für Betreuungsgutscheine zur Verfügung. Dieser Betrag soll nun auf 6 Millionen pro Jahr erhöht werden. Über diese Erhöhung wird am 28. November abgestimmt.

Mittelstand : Neu sind Familien bis zu einem Einkommen von 125'000 Franken bezugsberechtigt. Bisher war bereits bei 100'000 Franken Schluss. Gewichtige Auswirkungen haben auch die neuen Vorschriften zur 3. Säule: Neu werden Einzahlungen in die 3. Säule vom Einkommen abgezogen. Dieses liegt dann entsprechend tiefer – wodurch man Anspruch auf höhere Subventionen hat.

: Neu sind Familien bis zu einem Einkommen von 125'000 Franken bezugsberechtigt. Bisher war bereits bei 100'000 Franken Schluss. Gewichtige Auswirkungen haben auch die neuen Vorschriften zur 3. Säule: Neu werden Einzahlungen in die 3. Säule vom Einkommen abgezogen. Dieses liegt dann entsprechend tiefer – wodurch man Anspruch auf höhere Subventionen hat. Tiefe Einkommen : Diese werden am stärksten subventioniert. Bisher galt die Regel, dass Eltern mit einem Einkommen bis 32'000 Franken maximal 15 Franken pro Tag selber bezahlen müssen. Neu profitieren Einkommen bis 48'000 Franken von dieser 15-Franken-Limite.

: Diese werden am stärksten subventioniert. Bisher galt die Regel, dass Eltern mit einem Einkommen bis 32'000 Franken maximal 15 Franken pro Tag selber bezahlen müssen. Neu profitieren Einkommen bis 48'000 Franken von dieser 15-Franken-Limite. Kinderreiche Familien : Wer zwei Kinder in Kitas betreuen lässt, profitiert neu von einem stärkeren Geschwisterbonus. Und ab dem dritten Kind ist der Bonus nochmals höher.

: Wer zwei Kinder in Kitas betreuen lässt, profitiert neu von einem stärkeren Geschwisterbonus. Und ab dem dritten Kind ist der Bonus nochmals höher. Kitas: Die Stadt erhöht auch die Referenztarife für die Berechnung der Betreuungsgutscheine. Bisher wurde von folgenden Vollkosten pro Tag ausgegangen: 132 Franken (Babys/Kleinkinder) und 100 Franken (ältere Kinder). Neu werden höhere Basistarife anerkannt: 160 Franken (Babys/Kleinkinder) und 130 Franken (ältere Kinder). Dies erlaubt den Kitas, ihre Tarife zu erhöhen – dank der höheren Subventionen sollen die Eltern trotzdem weniger bezahlen.

Im Stadtparlament war die Subventionserhöhung praktisch unbestritten. Alle Parteien stimmten zu – wenn auch mit mehr oder weniger Begeisterung. So mahnte die SVP, man solle die Fremdbetreuung nicht als einzige Betreuungsform einseitig fördern. Die SP wiederum kritisierte die Entlastung von Familien, welche in die 3. Säule einzahlen. Dies sei eine Bevorzugung von «Reichen», die das gar nicht nötig hätten.

Der Bund will die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern – will dies aber nicht allein tun. Deshalb belohnt er Kantone und Gemeinden, welche ihre Subventionen für die Kinderbetreuung erhöhen. Das gilt auch für Luzern – vorausgesetzt, das Volk stimmt der Erhöhung am 28. November zu. In diesem Fall würde Luzern in den nächsten drei Jahren insgesamt rund 2,3 Millionen Franken vom Bund erhalten.