Stadt Luzern Mehr Personal für das Sozialamt – sinkt dann die Sozialhilfequote? In der Sozialabteilung der Stadt Luzern laufen die Leute gleich reihenweise davon. Nun will der Stadtrat handeln: Die Arbeitsbelastung soll sinken, die Sozialausgaben ebenfalls. Robert Knobel Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Die Fluktuation ist enorm: 2019 haben zehn von 18 Mitarbeitenden im Bereich Sozialhilfe ihre Stelle gekündigt. 2020 gab es weitere acht Abgänge. Wie ist das zu erklären? Eine Antwort auf diese Frage liefert der Luzerner Stadtrat in seiner Antwort auf ein SP-Postulat. Die hohe – auch psychische – Arbeitsbelastung führe dazu, dass diese Jobs relativ unattraktiv sind.

Die Sozialen Dienste der Stadt Luzern befinden sich an der Obergrundstrasse 2. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 20. Juni 2020)

92 Fälle pro Mitarbeiter sind zu viel, finden SP und Stadtrat

Im Schnitt muss jeder Sozialarbeiter und jede Sozialarbeiterin 92 Fälle betreuen. Das ist zwar etwas weniger als noch vor einigen Jahren – aber immer noch zu viel, finden sowohl SP als auch der Stadtrat. Deshalb soll ein Ausbau der Personalressourcen geprüft werden.

Das würde zwar mehr kosten, könnte aber eine positive Dynamik auslösen, die sich nicht nur auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden auswirkt, sondern im besten Fall sogar die Sozialhilfequote senkt.

Winterthur zeigt, wie man mit mehr Personal Geld spart

Das zeigt eine Studie aus der Stadt Winterthur: In einem Pilotversuch wurde bei einigen Sozialarbeitern die Fallzahl massiv reduziert – von 140 auf 75. Dies erlaubte ihnen, sich viel intensiver um ihre Klienten zu kümmern – sie machten Hausbesuche, konnten bei grösseren Problemen rasch intervenieren und hatten genügend Zeit, um Lösungen zum Ausstieg aus der Sozialhilfe zu suchen. Das Resultat: Die von ihnen betreuten Sozialhilfeempfänger konnten viel schneller wieder auf eigenen Beinen stehen. Die Kosten pro Fall und Jahr sanken um 1452 Franken.

Die Winterthurer Studie kann zwar nicht eins zu eins mit der Situation in Luzern verglichen werden: In Winterthur war die Zahl der Fälle pro Mitarbeiter anfänglich extrem hoch (140) und wurde dann halbiert. Luzern steht mit 92 Fällen heute schon deutlich besser da – gemäss Stadtrat wäre eine weitere Reduktion um 15 bis 20 Prozent denkbar.

Auch die Kesb soll entlastet werden

Eine Reduktion der Fallzahl pro Person wird ohne Zweifel die Arbeitszufriedenheit erhöhen und wohl auch die Fluktuation senken. Doch lohnt sich die Massnahme auch finanziell für die Stadt? Werden die Ausgaben für die Sozialhilfe so stark sinken, dass die Mehrkosten für die Stellenaufstockung kompensiert werden? Genau dies will der Stadtrat nun vertieft prüfen – und zwar nicht nur für den Bereich Sozialhilfe, sondern auch für den Kindes- und Erwachsenenschutz (Kesb). Denn dort ist die Lage ebenfalls schwierig: Im Kindesschutz ist eine Vollzeitstelle für 65 Fälle verantwortlich, im Erwachsenenschutz sogar für 86. Der Stadtrat schreibt:

«Die Mitarbeitenden können oftmals die Aufgaben nicht mehr wie gewünscht erfüllen. Es zeigen sich Belastungs- oder gar Überlastungssituationen.»

Auch bei der Kesb könnten mehr Ressourcen nicht nur zu einer besseren Betreuungsqualität führen, sondern auch zu weniger Fluktuation und krankheitsbedingten Ausfällen beim Personal, so die Hoffnung des Stadtrats.

Die Arbeitsbelastung der Kesb-Mitarbeitenden der Stadt Luzern ist auch im regionalen Vergleich relativ hoch. So beträgt die Betreuungsquote im Kindes- und Erwachsenenschutz in Emmen aktuell lediglich 77 Mandate pro Vollzeitstelle (im Vorjahr waren es noch 89). In Kriens sind es 73 Mandate (Vorjahr: 79).

Kesb-Schutzmassnahme für 6027 Luzernerinnen und Luzerner Im Kanton Luzern hat per Ende 2020 für total 6027 Personen eine Schutzmassnahme bestanden. Dies ist den neusten Zahlen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) zu entnehmen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Konkret waren es 1964 Kinder und Jugendliche sowie 4063 Erwachsene. Bei den Kindern stehen gemäss der Kokes-Mitteilung Besuchsrechtsfragen im Vordergrund, bei den Erwachsenen die Unterstützung zum Selberhandeln. Zentral sei bei Kindern und Erwachsenen «die gute Betreuung». Gesamtschweizerisch bestanden per Ende 2020 Schutzmassnahmen für 141'614 Personen – dies entspricht einer leichten Zunahme von 1,8 Prozent. Trotz Coronakrise und damit erschwertem Zugang zu vulnerablen Personen hätten sich die Kesb-Zahlen unauffällig entwickelt. (hor)