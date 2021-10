Weihnachtsmärkte Stadt Luzern finden satt – manche mit Zertifikat

Stadt Luzern Mit oder ohne Zertifikat: Luzerner Weihnachtsmärkte wollen 2021 wieder öffnen 2020 fielen alle Weihnachtsmärkte aus. Doch nun gibt es erfreuliche Nachrichten: 2021 sollen alle grossen Märkte stattfinden – mit ganz unterschiedlichen Schutzkonzepten. Robert Knobel und Beatrice Vogel Jetzt kommentieren Aktualisiert 13.10.2021, 17.37 Uhr

Der Advent 2020 bleibt in trister Erinnerung: Statt Glühwein, Musik und originelle Geschenkideen gab es leere Strassen. Die Weihnachtsmärkte in Luzern waren allesamt abgesagt. Dieses Szenario wird sich dieses Jahr nicht mehr wiederholen.

So ist man bei «Rudolfs Weihnacht» fest entschlossen, den Weihnachtsmarkt, der 2019 erstmals auf dem Inseli stattfand, dieses Jahr erneut durchzuführen. Eröffnung ist am 19. November, der Markt dauert bis Weihnachten. Auf dem Gelände herrscht Zertifikatspflicht. «Wir haben uns von Anfang an für das 3G-Konzept entschieden, um grösstmögliche Planungssicherheit zu haben», sagt Organisatorin Katja Weber. Besucherinnen und Besucher dürfen sich ohne Maske auf dem Gelände bewegen. Testmöglichkeiten vor Ort sind keine vorgesehen. Katja Weber sagt:

«Wir werden die Leute auf die regulären Testcenter verweisen.»

Falls sich das als zu kompliziert herausstellen sollte, gäbe es aber die Möglichkeit, kurzfristig noch Testkapazitäten am Inseli zu schaffen.

Bild von der Erstausgabe von Rudolfs Weihnacht auf dem Inseli 2019. Manuela Jans-Koch

Inhaltlich wird sich «Rudolfs Weihnacht» wie 2019 präsentieren: Es gibt zahlreiche kulinarische Angebote, darunter ein Fondue-Chalet. Hinzu kommt der Geschenke-Markt sowie neu ein «House of Swiss University Sports». Dieses wird in Zusammenarbeit mit der Winteruniversiade betrieben, die im Dezember stattfindet. Das «House» dient als Treffpunkt für Athleten, Athletinnen und Marktbesuchende sowie für Ehrungen oder spontane Medaillen-Feiern.

«Wintervergnügen Vögeligärtli» heisst der Weihnachtsmarkt, der ebenfalls 2019 zum ersten Mal stattfand. 2021 soll es wieder klappen – wenn immer möglich ohne Zertifikatspflicht. Diana Russell von der Firma Flash Communication, die den Anlass organisiert, sagt:

«Wir möchten möglichst niemanden ausgrenzen.»

Geplant sind diverse Gastroangebote, Marktstände, eine Eventbühne sowie ein Künstlerdorf, bei dem sich junge Kunstschaffende präsentieren können.

Weihnachtsmarkt im Vögeligärtli 2019. Bild: Facebook

Zur Überlegung steht, den Gastronomiebereich mit einer Personenanzahl zu begrenzen. Die Organisatoren sind zurzeit mit der Stadt am Abklären, welche Massnahmen es im Vögeligärtli tatsächlich braucht. An allfälligen Verschärfungen soll das «Wintervergnügen» nicht scheitern. Russell: «Wenn sich zeigt, dass eine Durchführung nur mit 3G realistisch ist, dann können wir das Schutzkonzept problemlos anpassen.»

«Essen aus aller Welt» ist normalerweise das Motto des Venite-Markts – hier 2016. Eine Standbetreiberin präsentiert Spezialitäten aus Ungarn.

Eveline Beerkircher

Auch das internationale Weihnachtsforum Venite wird stattfinden – allerdings ähnlich wie 2020 in reduzierter Form: Von 16. bis 19. Dezember wird es Konzerte in der Peterskapelle geben, einzelne Gruppen spielen auf dem Kapellplatz. Auf einen grösseren Markt wird verzichtet. Trotzdem gibt es einen Stand mit Weihnachtsprodukten und Speisen, der jeden Tag von einem anderen Land bespielt wird. In einem weiteren Stand befindet sich eine virtuelle Krippe, auch die Kirchen haben einen Stand. «Die Schutzauflagen für einen grösseren Markt wären für uns zu einschneidend gewesen, das finanzielles Risiko zu gross», begründet OK-Präsident Albert Schwarzenbach.

Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz 2019. Manuela Jans-Koch

Der Vorstand des «Lozärner Wiehnachtsmärts» auf dem Franziskanerplatz habe vier Szenarien diskutiert, sagt OK-Präsident Rico De Bona: «Eine Absage, die Einzäunung des Areals, eine Trennung des Areals in einen eingezäunten und einen offenen Bereich sowie die Durchführung als reiner Markt.» Nach Rücksprache mit den Beteiligten, dem Quartierverein und Anwohnenden habe man bei der Stadt ein Gesuch für einen reinen Markt eingereicht. Sofern dieses bewilligt wird, kann der Weihnachtsmarkt von 2. bis 21. Dezember ohne Zertifikats- oder Maskenpflicht, dafür mit Abstandsmarkierungen, Plexiglasscheiben und Desinfektionsmittel stattfinden.

Allerdings bedeutet dies, dass auf Anlässe wie Konzerte oder Samichlausbesuch verzichtet wird. Für Verpflegungsstände gilt das Schutzkonzept des Schweizerischen Marktverbandes: Demnach ist die Konsumation von Speisen im Gehen oder im Sitzen möglich. De Bona sagt:

«Da viele Wochenmärkte erfolgreich auf diese Art durchgeführt werden, ist das für uns die zuverlässigste Variante, um allen einen Besuch des Weihnachtsmarkts zu ermöglichen.»

Der Weihnachtsmarkt im Hotel Schweizerhof findet mit Zertifikats- und Maskenpflicht am 28. November sowie 5. und 12. Dezember statt.

Der Handwerksmarkt findet im Dezember an sechs Tagen auf dem Weinmarkt statt. Er wird bereits seit September einmal im Monat wie jeder andere Markt mit den beschriebenen Abstands- und Hygienemassnahmen durchgeführt.

Der Weihnachtsmarkt im Bellpark findet vom 8. bis 12. Dezember statt wie schon bei der Krienser Chilbi mit Zertifikatspflicht im Gastronomiebereich. Der übrige Markt ist frei zugänglich.

Weitere Infos finden Sie in der Übersicht von Luzern Tourismus.