Honky Tonk Luzern: Das erwartet die Besucher am 8. April

Stadt Luzern Honky Tonk findet wieder statt – «Leute haben nach Coronazeit Lust auf Livemusik» Nach zwei Jahren Unterbruch findet das Luzerner Honky Tonk Festival am 8. April wieder statt. Mitorganisator Ivo Hug sagt, was man nicht verpassen darf und wieso das Ticket drei Franken teuer ist. Roman Hodel Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einem Ticket rund 40 Konzerte in 30 Lokalen besuchen: Am Prinzip des Luzerner Honky Tonk Festivals hat sich nichts geändert. Nach zwei Jahren Unterbruch wegen der Coronapandemie findet der Anlass am Freitag, 8. April, erstmals wieder statt. Was insofern bemerkenswert ist, weil die Honky Tonk GmbH als Veranstalterin für die Organisation nur wenige Wochen Zeit hatte. «Das Go des Bundesrats kam erst Mitte Februar und dann folgte die Fasnacht, wo die Gastronomen in der Stadt anderes zu tun haben, als sich ums Honky Tonk zu kümmern», sagt Mitorganisator Ivo Hug. «Richtig loslegen konnten wir daher erst am Aschermittwoch.»

In dieser kurzen Zeit galt es, Lokale anzubinden, Bands zu verpflichten. «Das war schon ziemlich sportlich», sagt Hug. Primär habe man den Bands, die vor zwei Jahren auf dem Line-up des kurzfristig abgesagten Festivals standen, eine Auftrittsmöglichkeit geben wollen. Und tatsächlich: Rund drei Viertel der 40 gebuchten Bands wären 2020 dabei gewesen. «Die freuen sich mega darauf, wieder live performen zu können», so Hug. Ein paar Änderungen gibt's bei den Locations: Neu dazu gekommen sind Ductus, Bolero, Rex und die Liebenau Weinbar. Nicht mehr dabei sind unter anderem das Motorschiff Saphir und das Parterre.

So geht Honky Tonk: The Rockabilly Bones bei ihrem Auftritt im Madeleine vor bald drei Jahren. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 5. April 2019)

Mother's Pride, Nicole Bernegger und und und

Natürlich lohnt sich gemäss dem Mitorganisator und Booker Hug ein Besuch in allen Lokalen. Und: «Nicht verpassen, weil hochkarätig» dürfe man die US-amerikanische Band High South oder die Schweizer Soul-Sängerin Nicole Bernegger im Schweizerhof. Auch den Auftritt der Luzerner Band Mother's Pride in der Jazzkantine empfiehlt Hug wärmstens: «2020 wäre ihr Comebackjahr gewesen – inzwischen sind sie zwar da und dort aufgetreten, doch in Luzern haben sie ein Heimspiel.» Und dann ist da noch das Konzert von Daens, der Band mit Schwyzer und Urner Beteiligung, in der Bar 59. Hug sagt:

«Super Bühnenpräsenz, erfolgreich, können wir uns nächstes Jahr vermutlich nicht mehr leisten.»

Daens treten am 8. April in der Bar 59 auf. Bild: PD

Bezüglich Vorverkauf ist man gemäss Hug «auf Kurs» – mehrere hundert Tickets wurden seit dem Start am 17. März verkauft. Der Verkaufspreis hat gegenüber der letzten Festival-Austragung 2019 aber aufgeschlagen: Das Vorverkaufsticket kostet neu 25 statt bisher 22 Franken, und an der Abendkasse sind es 28 statt 25 Franken. Hug begründet die Erhöhung so:

«Es ist eine Anpassung nach all den Jahren.»

Seit sie das Festival 2016 übernommen hätten, seien die Preise immer gleich geblieben. «Mit der Pandemie hat die Erhöhung, die schon länger zur Diskussion stand, nichts zu tun», sagt er. «Dafür bieten wir auch viel.»

Die Band 8ontime vor drei Jahren in der «Ente» – sie ist am 8. April wieder zu hören, am selben Ort. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 5. April 2019)

Veranstalter hoffen wieder auf rund 7000 Besuchende

2019 zählte das Honky Tonk Festival rund 7000 Besuchende – Hug hofft, dass es dieses Jahr ähnlich viele sein werden: «Die Lust auf Livemusik ist bei den Leuten nach der Coronazeit da – aber getrauen sie sich auch zu kommen? Das Virus ist immer noch da.» Man habe anfänglich auch eine Verschiebung des Festivals in den Herbst geprüft, jedoch verworfen. «Der richtige Entscheid, trotz kurzer Vorlaufzeit», sagt er. Denn die Dichte an Festivals und Festivitäten werde in den nächsten Monaten hoch sein – alle hätten Nachholbedarf. «So gesehen haben wir am 8. April noch wenig Konkurrenz», sagt Hug. Fehlt eigentlich nur das perfekte Honky-Tonk-Wetter, das laut Hug wie folgt aussieht: «Trocken und nicht allzu warm.»

Hinweis: Vorverkauf, Line-up und alle Infos zum Festival gibt's auf der Website des Festivals.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen