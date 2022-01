Motorrad-Parkplätze am Löwengraben kosten jetzt – bleiben leer

Stadt Luzern Motorrad-Parkplätze am Löwengraben kosten jetzt – und bleiben leer Die Parkplätze am Löwengraben sind neu gebührenpflichtig. Im Moment werden sie noch kaum genutzt. Dies im Gegensatz zu den Gratis-Parkplätzen in der Nachbarschaft. Alessia Derikesen 31.01.2022, 05.00 Uhr

Seit dem 17. Januar sind 24 Motorrad-Parkplätze im Löwengraben gebührenpflichtig. Deren Benützung kostet 60 Rappen pro Stunde. Dabei handelt es sich um ein zweijähriges Pilotprojekt. Die Stadt Luzern will testen, welche Auswirkungen Gebühren auf die Parkierung von Motorrädern haben. Der Versuch soll zeigen, ob und wie die Gebührenpflicht in Zukunft umgesetzt werden kann und ob sie von Töfffahrenden akzeptiert wird. Der Standort beim Löwengraben sei optimal für den zweijährigen Test, so die Stadt Luzern. Dies, weil die Nachfrage nach Töffparkplätzen in der Altstadt hoch sei und es in der Nähe des Löwengrabens keine weiteren Parkmöglichkeiten gebe.

Gratis-Parkplätze sind viel besser besetzt

Bei einem Besuch Anfang Woche um die Mittagszeit war jedoch nicht ein einziges Motorrad beim Löwengraben abgestellt:

Am Dienstagmittag war nicht ein Motorrad auf den Parkplätzen beim Löwengraben parkiert. Bild: Alessia Derikesen (Luzern, 25. Januar 2022)

Auch am Mittwochmorgen war lediglich eine Vespa parkiert. Ein ähnliches Bild zeigte sich am Freitag. Ein ähnliches Bild zeigte sich am Freitagmorgen:

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2022)

Andere Motoparkplätze, wo keine Gebührenpflicht herrscht, waren hingegen besser besetzt, etwa beim Bahnhof oder in der Pfistergasse.

Einige Zahlungen wurden bereits vorgenommen

Für eine Bilanz sei es noch zu früh, sagt Markus Birrer, Projektleiter Mobilität bei der Stadt Luzern. Dies auch deshalb, weil die direkte Zufahrt zum Löwengraben über den St.-Karli-Quai infolge Bauarbeiten aktuell unterbrochen ist. Jedenfalls sind in den ersten zwei Wochen der Gebührenpflicht bereits Zahlvorgänge registriert worden.

Nicht alle scheinen von den kostenpflichtigen Parkplätzen begeistert zu sein. «Wir hatten durchaus ein paar kritische Anfragen von Motorradfahrenden», erklärt Birrer.

«Im Gespräch konnten wir jedoch immer aufzeigen, dass dieses Pilotprojekt berechtigt ist.»

Bezahlt wird an einer digitalen Sammeluhr, an der das Nummernschild des Fahrzeugs eingegeben wird.

Die digitale Sammeluhr beim Löwengraben. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2022)

Es ist aktuell nicht vorgesehen, dass alle Motoparkplätze in der Stadt Luzern kostenpflichtig werden, betont Birrer. «Das Pilotprojekt wird in zwei Jahren ausgewertet. Erst dann können weitere Aussagen bezüglich der Gebührenpflicht auf Motoparkplätzen gemacht werden.»

200 bis 300 neue Parkplätze geplant

Da die Zahl der Motoparkplätze in der Stadt knapp ist, werden die Töffs oftmals auf Trottoirs oder Veloabstellflächen platziert. Dagegen will die Stadt etwas tun: «In den nächsten Jahren werden 200 bis 300 neue Motoparkplätze realisiert werden», so Birrer. In den kommenden Monaten wird die Luzerner Polizei das Parkieren von Motos in der Stadt vermehrt kontrollieren.

Dass das Pilotprojekt im Löwengraben überhaupt möglich ist, hat mit der revidierten Schweizerischen Signalisationsverordnung zu tun. So dürfen erst seit dem 1. Januar 2021 Gebühren für Motoparkplätze erhoben werden.