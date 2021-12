Stadt Luzern Museggmauer wird stärker geschützt – Parkhaus-Initianten halten trotzdem am Parking Musegg fest Die Stadt Luzern plant einen speziellen Schutzparagrafen für die Museggmauer. Entgegen der Hoffnung der Parkhaus-Gegner bleibt ein unterirdisches Parking Musegg wohl weiter möglich – sofern es um einige Meter verschoben wird. Robert Knobel Jetzt kommentieren 03.12.2021, 11.45 Uhr

Die Einfahrt zum geplanten Parkhaus an der Geissmattstrasse. Visualisierung Musegg Parking AG

Die Pläne waren spektakulär: ein unterirdisches Parkhaus unter dem Musegghügel mit Platz für 600 Autos und Dutzende von Reisecars. Diese Idee verfolgte die Musegg Parking AG. Doch bei der Stadtluzerner Politik fanden die Initianten keine Unterstützung. Insbesondere die Linken kämpften mit allen Mitteln gegen das Projekt. 2017 errangen sie einen wichtigen strategischen Sieg: Das Stadtparlament überwies eine Motion der GLP. Diese forderte, grössere Grabungen unterhalb der Museggmauer via Bau- und Zonenordnung (BZO) zu verbieten. Damit sollte ein Parkhaus zonenrechtlich verunmöglicht werden. Offiziell begründeten SP, Grüne und GLP dies mit der Museggmauer, welche durch Bauten im Untergrund Schaden nehmen könnte. Diese Sorge teilte auch die Denkmalpflege von Bund und Kanton: Zwei Gutachten von 2015 und 2017 kamen zum Schluss, dass kleinere Risse in der Mauer nicht auszuschliessen wären.

Kantonsregierung sagt: Die Mauer ist schon genügend geschützt

Anders sah dies die Luzerner Regierung in einer Stellungnahme von 2018: Sämtliche unterirdische Bauten im Vorhinein zu verbieten, sei nicht sinnvoll. Die Regierung begründete dies mit raumplanerischen Überlegungen: Wenn man unterirdisch baut, könne anderswo wertvoller Platz freigespielt werden. Und was die Museggmauer betrifft, so geniesse diese ohnehin schon einen sehr hohen Schutz. Eine zusätzliche Schutzbestimmung in der städtischen BZO sei daher überflüssig.

Die Museggmauer in Luzern. Nadia Schärli / Luzerner Zeitung

Aufgrund dieser regierungsrätlichen Einschätzung wollte der Stadtrat auf eine «Museggklausel» in der BZO verzichten und die GLP-Motion abschreiben. Doch dagegen wehrte sich das Stadtparlament. Deshalb soll nun folgender Satz in die BZO aufgenommen werden: «Im Bereich der Museggmauer sind unterirdische grossvolumige Bauten und Anlagen nicht zulässig.» Die Zusatzbestimmung zum Musegghügel ist eine von zahlreichen Änderungen im Rahmen der BZO-Revision, die aber erst noch vom Regierungsrat bewilligt und Ende 2023 auch von der Stimmbevölkerung abgesegnet werden muss.

Parkhaus nur «in genügendem Abstand» zur Museggmauer

Welche Auswirkungen hätte die neue Bestimmung, sollte sie tatsächlich in die BZO aufgenommen werden? «Ein allfälliges Museggparking müsste in genügendem Abstand zur Museggmauer angeordnet werden», sagt Michèle Kühnis, Projektleiterin Stadtplanung. Das aktuelle Vorprojekt der Musegg Parking AG wurde mittlerweile stark reduziert und beinhaltet nur noch ein Parkhaus für Reisecars, nicht für Autos. Trotzdem wäre die Museggmauer gemäss aktuellen Plänen tangiert: Der äusserste Rand des Parkings würde zwischen Schirmer- und Zytturm zu liegen kommen.

Könnte man das Projekt so anpassen, dass das Parkhaus nicht mehr unter der Museggmauer liegt? Dazu sagt André Marti, Gesamtprojektleiter bei der Musegg Parking AG: «Falls dieser Artikel tatsächlich in die BZO aufgenommen wird, dann müssten wir vermutlich die Kaverne verschieben oder in der Form und Ausdehnung verändern.» Das sei aber nicht weiter ein Problem – ausser, dass die Fussdistanz zwischen Parking und Altstadt etwas länger würde.

«Ein Produkt von polemischen Diskussionen»

Trotzdem findet auch Marti eine spezielle Schutzbestimmung für die Museggmauer unnötig: Ein Projekt, welches das Bauwerk gefährdet, würde ohnehin nie bewilligungsfähig sein. Der neue Museggparagraf sei «ein Produkt von polemischen Diskussionen». Die BZO sei sicher nicht der richtige Ort, um solche Diskussionen auszutragen.

Selbst wenn das Parking verschoben wird – ganz unberührt bleiben wird der Untergrund unter der Museggmauer auch so nicht. Denn die geplante Fussgängerverbindung vom Parkhaus zur Altstadt wird gezwungenermassen die Mauer unterqueren. Das wäre gemäss Michèle Kühnis aber kein Problem. Denn die neue Bestimmung in der BZO betreffe nur grosse unterirdische Bauten, nicht aber Werkleitungen oder Fussgängertunnels.

Am Falkenplatz ist der Ausgang des Museggparkings geplant. Visualisierung Musegg Parking AG

Wie es mit dem Projekt Museggparking grundsätzlich weiter geht, wird sich nächstes Jahr zeigen. Der Stadtrat evaluiert derzeit rund 60 Ideen und Projekte für die dauerhafte Lösung der Carparkierung in Luzern. Das Parkhaus Musegg ist eines dieser Projekte – es hat in der Beurteilung durch eine externe Firma gute Noten erhalten. Im Rennen sind auch weitere Projekte, welche die Museggmauer tangieren würden – so etwa der Fussgängertunnel zwischen Kantonsspital und Altstadt («Stadtpassage») oder die Metro Reussegg-Schwanenplatz. Während der neue BZO-Artikel für die Stadtpassage kaum ein Problem wäre, so müsste im Falle der Metro wohl noch genauer definiert werden, ob es sich dabei um eine «grossvolumige Baute» handelt oder nicht.

