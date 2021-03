Stadt Luzern Museumsfreunde halten wenig von der Zeughaus-Idee des Regierungsrats Die Vereine der Museumsfreunde befürworten einen Zusammenschluss von Historischem und Natur-Museum. Bevor aber die Standortfrage geklärt werde, brauche es ein neues Konzept. 25.03.2021, 18.18 Uhr

(zgc) Der Verein der Freunde des Natur-Museums Luzern und der Verein der Freunde des Historischen Museums Luzern stellen sich in einer gemeinsamen Medienmitteilung gegen die Immobilienstrategie der Luzerner Regierung. Diese will, dass die beiden Museen an einen neuen Standort im alten Zeughaus umziehen.