So geht es mit dem Luzerner EWL-Areal weiter

Nach Überweisung des umstrittenen Vorstosses zur Abgabe des EWL-Areals: So geht es mit dem Bauprojekt weiter Obwohl unsicher ist, wem das Grundstück künftig gehören wird, arbeitet die EWL Areal AG mit Hochdruck am Gestaltungsplan für das Grossprojekt. Bereits klar ist: Es gibt mehr Wohnungen als geplant. Roman Hodel 27.12.2021, 05.00 Uhr

Gegen seinen Willen muss der Luzerner Stadtrat prüfen, zu welchen Bedingungen Energie Wasser Luzern (EWL) ihr Stammareal an der Industriestrasse als Sachdividende an die Stadt übertragen kann – ihr gehört EWL zu 100 Prozent. Der Grosse Stadtrat hat am Donnerstag vor einer Woche ein entsprechendes Postulat der SP überwiesen – die Ja-Stimmen kamen ausschliesslich von Rot-Grün. Die linke Parlamentsmehrheit findet, dass Stadtentwicklung nicht Aufgabe von EWL ist – auf dem Areal plant die EWL Areal AG ein neues Quartier. Der Baurechtszins flösse in die EWL-Tasche und würde für die Dekarbonisierung genutzt.

Blick auf das heutige EWL-Areal mit dem Hauptsitz links: Bis auf das rötliche, schmale Gebäude in der Mitte wird alles neu gebaut. Archivbild: Dominik Wunderli

EWL nimmt den Parlamentsentscheid «zur Kenntnis», wie Sprecherin Petra Arnold auf Anfrage schreibt. Mögliche Auswirkungen einer Arealrückführung habe der Stadtrat bereits in seiner Stellungnahme zum Postulat zuhanden des Grossen Stadtrats aufgezeigt. Demnach kann die Exekutive darin «weder finanzielle noch andere Vorteile erkennen». Im Gegenteil – sie warnt davor, dass der Zeitplan des Projekts in Frage gestellt sei. Vor allem aber: Die Stadt müsste 13 Jahre lang vollständig auf Dividenden von EWL verzichten – aktuell jährlich zwölf Millionen Franken, künftig noch sechs. Das könne man sich nicht leisten. Weil das Postulat nun überwiesen wurde, muss der Stadtrat handeln. Zum weiteren Vorgehen wird er sich erst im neuen Jahr äussern.

Grüne haben bereits neuen Vorstoss eingereicht

Erfreut ist EWL hingegen, dass der Grosse Stadtrat ein Postulat von Mario Stübi (SP) und Jona Studhalter (Junge Grüne) abgewiesen hat, das ein Verkaufsverbot von EWL-Grundstücken an Private forderte. Dagegen war auch eine Mehrheit der Grünen. «Damit kann EWL ihre Handlungsfähigkeit erhalten», sagt Arnold und betont:

«Denn als privatrechtliche Aktiengesellschaft ist EWL in ihrer strategischen und operativen Führung eigenständig.»

Allerdings droht bereits neues Ungemach: Die Grünen haben diese Woche einen neuen, ähnlich lautenden Vorstoss eingereicht. Nur soll sich das Verkaufsverbot «an Dritte» diesmal auf Stadt und Agglo beschränken.

Anzahl Wohnungen steigt von 72 auf 83

Vorderhand noch keine Auswirkungen haben dürfte das überwiesene Postulat auf den Zeitplan des Projekts auf dem EWL-Areal. Und wenn es zu einer Handänderung des Grundstücks käme? «Das können wir momentan nicht abschätzen, da wir die genauen Rahmenbedingungen nicht kennen und diese noch geprüft werden», sagt Anja Kloth, Geschäftsführerin der EWL Areal AG. «Da wir aufgrund der bisherigen politischen Diskussion davon ausgehen, dass das Projekt an sich weniger bestritten ist, werden wir die Planung und insbesondere das Gestaltungsplanverfahren mit hohem Zeitdruck vorantreiben.» Die Fertigstellung der ersten Etappe ist im dritten Quartal 2026 vorgesehen, jene der zweiten Etappe Ende 2028.

Ursprünglich hätte die Bauphase bereits nächstes Jahr starten sollen, der Bezug war auf 2024/26 terminiert. Doch Einsprachen und Änderungen am Raumprogramm haben das Projekt verzögert. Von diesem zurückgezogen hat sich der Kanton – die Integrierte Leitstelle der Polizei wird nun in Rothenburg realisiert. Auch die VBL sehen von einer Leitstelle auf dem EWL-Areal ab. Weiter braucht der Rettungsdienst weniger Platz. Die frei werdenden Flächen wurden nun laut Kloth – wo möglich – dem gemeinnützigen Wohnungsbau zugeschlagen. Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) ist zu einem Drittel an der EWL Areal AG beteiligt und realisiert 83 Wohnungen; geplant waren ursprünglich 72. Die wegfallenden Räume des Rettungsdienstes im Erdgeschoss an der Industriestrasse sollen künftig für Kleingewerbe und Dienstleistungen genutzt werden.

So soll das Areal künftig aussehen: In der Mitte das rötliche, erhaltenswerte Gebäude, rechts der Wohnhof von ABL. Visualisierung: PD

Die SP hatte das Konstrukt EWL Areal AG im Grossen Stadtrat erneut als «untauglich» taxiert. Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) widersprach dem und betonte die gute Zusammenarbeit der drei Partnerinnen Stadt, EWL und ABL. Kloth als Geschäftsführerin der EWL Areal AG bekräftigt dies selbstverständlich. «Natürlich ist es anspruchsvoll, die vielfältigen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen», sagt Kloth, die das Projekt seit sechs Jahren mitplant, bis letzten Oktober als Bauherrenvertreterin der Stadt. Sie fügt an:

«Doch weil alle Nutzenden direkt involviert sind, bin ich überzeugt, dass die unterschiedlichen Ansprüche erfüllt werden können und darüber hinaus ein einmaliges Projekt mit sehr hoher Qualität geschaffen wird.»

