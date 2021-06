Stadt Luzern Nach Unfall zwischen Auto und Töff auf Luzerner Bahnhofplatz: Polizei sucht Zeugen Der Motorradfahrer verletzte sich bei der Kollision leicht. Auch ein Bus der VBL wurde beschädigt. 12.06.2021, 12.46 Uhr

(sok) Am Freitag, 11. Juni, kurz nach 21.45 Uhr fuhr ein Autofahrer vom Europaplatz herkommend Richtung Bahnhofplatz und wollte nach links in Richtung Pilatusstrasse abbiegen. Bei dem Abbiegemanöver kam es zu einer Kollision mit einem von der Seebrücke herkommenden Motorrad, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Das Motorrad schlitterte gegen einen stehenden Bus der VBL und beschädigte diesen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12'000 Franken.