Ab Donnerstag legt das Whiskyschiff beim KKL in Luzern an

Stadt Luzern Nach zwei Jahren Coronapause legen die Whiskyschiffe wieder an Ab Donnerstag gibt es in Luzern Hochprozentiges zu degustieren. Zudem können Interessierte in Workshops in die Welt des Whiskys eintauchen. Sandra Monika Ziegler 21.03.2022, 18.00 Uhr

Am Europaplatz beim KKL Luzern und auf den Schiffen Waldstätter, Flüelen und Europa geht es ab Donnerstag vor allem um Hochprozentiges. Während dreier Tage dreht sich dort alles um die aus vergorener Getreidemaische gewonnene und im Holzfass gereifte Spirituose – um Whisky in all seinen Facetten. 31 Aussteller sind vor Ort. Organisiert wird der Anlass vom Verein Whiskyschiff Luzern, unterstützt von Dutzenden freiwilligen Helferinnen und Helfern. Ohne sie könnte der Anlass, der zuletzt coronabedingt zwei Jahre pausiert hat, gar nicht gestemmt werden.

Karl Hofer, Präsident des Vereins Whiskyschiff Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 17. März 2020)

Der Verein Whiskyschiff Luzern ist eine verschworene Gemeinschaft von acht Männern und einer Frau, die als Kassier amtet. Alle haben sich dem edlen Getränk verschrieben. Präsident Karl Hofer lädt zum Interviewtermin bei Vize Pino Meyer. Kaum betreten wir das Whiskyzimmer in seiner Wohnung, wird klar, warum. Vom Boden bis zur Decke reihen sich Flasche an Flasche: Trouvaillen, Erstabfüllungen, Spezialitäten inklusive einer japanischen Auswahl. Alle Flaschen sind verschlossen, denn hier ruht die wertvolle Sammlung.

«Im Nebenraum», erklärt der stolze Besitzer Pino Meyer, «stehen die Flaschen zum Probieren.» Und da setzen wir uns dann auch zur ersten Probe hin. Ein Niedrigprozentiger wird mir gesagt, ein Blick aufs Etikett gibt 43 Prozent Alkoholgehalt preis. Das sei ein guter Start und den Whisky schön über die Zunge rollen lassen, wird mir noch mit dem ersten Schluck auf den Weg gegeben. Gesagt, getan.

Eine Auswahl in der Sammlung von Pino Meyer besteht aus japanischem Whisky. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 17. März 2020)

«Das Whiskyschiff ist eine Herzensangelegenheit, die wir erstmals 2007 durchgeführt haben», erzählt Karl Hofer. Damals waren sie auf dem Heimweg vom Whiskyschiff Zürich. «Wenn es in Zürich klappt, warum nicht auch in Luzern?», hätten sie sich damals gefragt. Eine Zusammenarbeit mit den Zürchern kam dann nicht zu Stande und so habe der Verein die Sache selber an die Hand genommen.

War es früher nur ein «Genusswochenende», so sind es jetzt drei Tage. Whisky sei ein Getränk zum Entdecken und am besten in Gesellschaft zu geniessen, ist Hofer überzeugt und fügt an: «Für diesen Genuss braucht es Zeit.» Erwartet werden am Anlass zwischen 3000 und 4000 Besucherinnen und Besucher. Das Publikum, so wird mir gesagt, sei durchmischt.

Ein uraltes Handwerk

Nebst den Degustationsschiffen gibt es auch die beiden Seminarschiffe Spirit of Lucerne und Dragon. Hier werden 15 Workshops angeboten. Teilnehmenden werden unter anderem Herstellung, Aromapalette, Familiengeschichten und Lagerungen nähergebracht. «Ein betreutes Trinken zum Eintauchen in ein mehrere Jahrhunderte altes Handwerk», sagt Pino Meyer. Ein neuer Trend, wie auch bei anderen klassischen alkoholischen Getränken, ist «ohne Alkohol». Was halten Hofer und Meyer davon? Sie blicken sich an, schütteln den Kopf. Hofer: «Das ist ein Whisky, den die Welt nicht braucht. Es macht doch keinen Sinn, destilliertes Wasser in mehrere tausend Franken teuren Fässern zu lagern.»

Das Whiskyschiff Luzern am Europaplatz ist am 24. März und 25. März von 17 bis 23 Uhr und am Samstag, 26. März, von 14 bis 23 Uhr geöffnet.