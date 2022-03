Fitness rund um die Uhr ist jetzt auch in der Stadt Luzern

Stadt Luzern Nachts auspowern gehen: Am ehemaligen Pfister-Standort an der Zürichstrasse ist bald rund um die Uhr Fitness angesagt Noch sieht es nach Baustelle aus. Doch ab 19. März kann an der Zürichstrasse trainiert werden – jeden Tag zu jeder Stunde. Auch Events und Kosmetik werden geboten. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 10.03.2022, 17.00 Uhr

Sich auspowern und das morgens um drei? Das ist ab 19. März auch in der Stadt Luzern möglich. Dort, wo einst Möbel verkauft wurden, können künftig Muskeln trainiert werden: Neben dem Löwencenter am ehemaligen Pfister-Standort an der Zürichstrasse 33, auf rund 1400 Quadratmetern, an 140 Trainingsgeräten und rund um die Uhr dreht sich alles um Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fitness-Club La Suite geht es aber nicht nur ums Training, sondern auch um die Pflege des Community-Gedankens. Dieser soll in der Lounge im Center und mit Club-Events gestärkt werden.

Es gibt Tageseintritte, Monats- und Jahresabos. Letzteres ab 790 Franken. Unter der Woche ist betreutes Training von 7 bis 21 Uhr möglich, am Wochenende von 9 bis 15 Uhr. In der übrigen Zeit erfolgt der Zutritt mit einem personalisierten Badge.

Von links: Roger Jordi, Christina Kleiber und Javier Garcia. Eveline Beerkircher (Luzern, 7. März 2022)

Hinter dem Fitness-Klub stehen Roger Jordi, Christina Kleiber und Javier Garcia. Die Initiative ging von Investor Javier Garcia aus. Zusammen mit seinem Freund und Personaltrainer Roger Jordi wurde die Idee weiter entwickelt. Während andere Krise schieben, wagen sie einen Start in Luzern, ist das nicht ein Risiko? «Nein, eigentlich wollten wir schon früher eröffnen, doch Corona bremste uns aus», erklärt Javier Garcia. Es sei ein privates Herzensprojekt, das er mit seinem Vermögen und den beiden Geldgebern Andreas Gisler und Andreas Hubmann finanziere. Gemeinsam investierten sie mehrere Millionen Franken.

Viele Fitness-Begeisterte in Luzern

Und warum in der Stadt Luzern? Hier habe es enorm viele Fitness-Begeisterte, sagt Garcia: «Die Abo-Quote in Luzern ist im Schweizer Vergleich überdurchschnittlich hoch. Das ist eine positive Basic.» Und das Timing habe sich inzwischen auch als gut erwiesen, da die Coronaregeln gefallen sind und die Leute wieder Lust auf etwas Neues hätten.

Doch zurück zu den Geräten, was ist da besonders? «Alle Geräte bringen einen ans Ziel, die Frage ist nur wie», sagt Clubmanager Roger Jordi. Es gehe ums Muskelgefühl und die Gelenkschonung. Fitness solle dabei nicht ein notwendiges Übel, sondern ein Lifestyle sein und Spass machen. Jordi: «Das ist mit diesem Maschinenpark und dem kompetenten Personal möglich. Hier finden alle das richtige Training in der richtigen Dosierung, selbst wenn sie in der Physio sind.» Er selber betreibe bereits seit über 30 Jahren Fitness und habe immer noch Spass daran.

Sportlicher Plan: Ab 19. März kann hier an 140 Geräten trainiert werden. Bild: sam

Nach dem Training zur Kosmetikerin

Die dritte im Bunde ist Christina Kleiber. Sie ist nebst diplomierter Fitnesstrainerin auch diplomierte Kosmetikerin. Beides wird sie im La Suite anbieten. Ihr Credo lautet: «Ein gutes Körpergefühl ist mit individuellem Training für alle machbar, das stärkt das Selbstbewusstsein und gibt Fitness fürs Leben.» Kleiber ist überzeugt, dass jede und jeder seine Bewegungen und Koordination optimieren und stabilisieren kann. «Und wer nicht allein trainieren will, kann dies auch in der Gruppe tun», sagt Kleiber. Denn im Angebot sind auch funktionelle Gruppenkurse mit individueller Betreuung dank maximal acht Personen.

