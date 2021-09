Stadt Luzern Neubau des Luzerner Theaters: Die erste Hürde ist geschafft Der Architekturwettbewerb für das neue Theater kann starten. Der Luzerner Stadtrat erhält Lob dafür, dass er sich über «Bern» hinweg setzt. Robert Knobel Jetzt kommentieren 23.09.2021, 18.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Luzerner Theater an der Reuss soll abgerissen werden und einem Neubau weichen. Bild: Patrick Hürlimann

Das Luzerner Stadtparlament hat am Donnerstag einen Kredit von 2,45 Millionen Franken für die Durchführung eines Architekturwettbewerbs zum Neubau eines neuen Luzerner Theaters bewilligt. Effektiv bezahlen muss die Stadt dafür aber nur 1,45 Millionen – der Rest wird von Mäzen Arthur Waser übernommen. Die Stadt rechnet damit, dass sich 80 bis 100 Architektenteams aus dem In- und Ausland am Wettbewerb beteiligen werden.