Stadt Luzern Neue Alters-Organisation: Parlament will weiter mitbestimmen können Luzern prüft eine Fusion von Heimen, Spitex und Quartierhilfe. Der Grosse Stadtrat begrüsst die Stossrichtung, es gibt aber noch viel Klärungsbedarf. Robert Knobel 23.09.2021, 16.33 Uhr

In der Stadt Luzern sollen Alters-Organisationen enger zusammenarbeiten. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Vom Pflegeheim über Spitex bis zur Nachbarschaftshilfe: In der Stadt Luzern sollen die wichtigsten Organisationen im Seniorenbereich künftig eng zusammen arbeiten. Geprüft wird eine Fusion der heutigen Viva Luzern AG (Heime) mit der Spitex sowie dem Quartierhilfe-Verein Vicino. Auch die städtischen Alterswohnungen könnten in diese neue Organisation integriert werden. Der Stadtrat hat dieses in der Zentralschweiz einmalige Fusionsprojekt im Sommer vorgestellt. Am Donnerstag konnte nun erstmals das Stadtparlament zu den Plänen Stellung nehmen.