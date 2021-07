Neue Apotheke an der Hirschmattstrasse in Luzern

Stadt Luzern «Neue Apotheke» an der Hirschmattstrasse Der ehemaligen Apotheke an der Hirschmattstrasse in Luzern wird neues Leben eingehaucht: Sie wird zum temporären Pop-Up mit Bio-Weinen und Bio-Delikatessen. 09.07.2021, 11.37 Uhr

Die neue Apotheke an der Hirschmattstrasse 46. Bild: PD

Die ehemalige Apotheke an der Hirschmattstrasse 46 in Luzern wird von der Familie Breitschmid-Heiniger in ein Pop-Up verwandelt. Die Familie besitze insgesamt drei Bioweingüter in Europa, unter anderem auch in Meggen und in Sizilien, wie die «Neue Apotheke» in einer Medienmitteilung schreibt. Das Pop-Up erhalte neben Bio-Wein auch lokale Spezialitäten aus Mandeln, Orangen oder Oliven vom sizilianischen Weingut.