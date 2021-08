Neue Eigentümer der Bodum-Villen planen «sanftere» Eingriffe

Stadt Luzern Neue Eigentümer stellen Pläne für ehemalige «Bodum-Villa» vor Das Architekturbüro Romano & Christen plant «sanftere» Eingriffe als der vorherige Eigentümer Jørgen Bodum. Simon Mathis 23.08.2021, 20.34 Uhr

Jetzt ist klar, was das Architekturbüro Romano & Christen bei der Villa an der Obergrundstrasse 101 plant. Am vergangenen Freitag wurde eine Projektänderung für das entsprechende Gebäude veröffentlicht. Das Unternehmen will hier seinen neuen Hauptsitz einrichten. Im Projektbeschrieb führen die neuen Bauherren aus, was sie im Vergleich zum bereits bewilligten Baugesuch des vorherigen Eigentümers Jørgen Bodum anders machen wollen.

Die ehemalige «Bodum-Villa» an der Obergrundstrasse 101 mit Anbau.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. April 2020)

Anders machen wollen sie so einiges. So planen Romano & Christen gemäss Beschrieb einen «wesentlich sanfteren Umgang mit dem historischen Bau». Sie wollen lediglich das Dach ersetzen und nach heutigen Standards dämmen. Alle anderen Elemente sollen nur restauriert und teilweise neu gefasst werden. Auch auf den bewilligten Lift wollen Romano & Christen verzichten. So könne die Primärstruktur des Gebäudes erhalten bleiben. Raumteilende Innenwände und Türen sollen erhalten bleiben.

Jüngerer Anbau soll nun doch bestehen bleiben

Der wesentlich modernere Anbau, den Bodum rückbauen wollte, bleibt nun doch bestehen. Er soll allerdings von einer «neuartigen Gebäudehülle umschlossen» werden, so Romano & Christen. Die Rede ist von abgerundeten Gebäudeecken und grösseren Fenstern. Das Untergeschoss hingegen wird stark verkleinert. Statt 570 Quadratmetern Nutzungsfläche sind neu lediglich 23 Quadratmeter geplant, die für einen kleinen Technikraum vorgesehen sind.

Kosten werden die Massnahmen laut Baugesuch 1,5 Millionen Franken. Offen ist nach wie vor, wie Romano & Christen mit der zweiten ehemaligen «Bodum-Villa» an der Obergrundstrasse 99 vorgehen wollen. Diese befindet sich in einem wesentlich schlechteren Zustand. Beide Villen stehen seit mehreren Jahren leer – und wurden in der Vergangenheit besetzt.