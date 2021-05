Stadt Luzern Neue GLP-Grossstadträtin Christina Lütolf-Aecherli fordert teilgebundenes Tagesschulmodell Die Unternehmerin Christina Lütolf-Aecherli folgt Judith Wyrsch im Grossstadtrat nach. Lütolf-Aecherli übernimmt auch das Dossier «Tagesschule» – und setzt sich für einen Systemwechsel ein. 18.05.2021, 19.32 Uhr

Judith Wyrsch. PD

(pw) Judith Wyrsch tritt per 24. Juni 2021 nach über viereinhalb-jährigem Engagement aus dem Luzerner Grossstadtrat zurück. In einer Medienmitteilung der GLP begründet Wyrsch ihren Entscheid folgendermassen: «Ich bin dankbar dafür, dass ich über die Entwicklung unserer Stadt mitentscheiden konnte. Nun möchte ich mich aber beruflich wiederum stärker fokussieren und den Stab weiterreichen.» Ihre Nachfolgerin in der GLP-Fraktion wird die Ökonomin Christina Lütolf-Aecherli.

Christina Lütolf-Aecherli. PD

Lütolf-Aecherli wird in der Bildungskommission Einsitz nehmen und das GLP-Kernanliegen einer zeitgemässen Tagesschule vertreten. «Wir müssen für Kinder, Eltern und die Wirtschaft endlich eine echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen. Luzern braucht den Systemwechsel hin zu einem teilgebundenen Tagesschulmodell, das die nötige Wahlfreiheit bietet», erläutert Lütolf-Aecherli ihre Forderung. Kern dieses Modells sei die Umstellung auf eine durchgehende Betreuung aller Schulkinder zwischen 8 und 15 Uhr. So hätten alle Elternteile bessere Chancen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Eltern und Erziehungsberechtigte, die bestimmte Betreuungsangebote nicht wünschen – wie beispielsweise den Lunch – sollen ihr Kind problemlos davon abmelden können.

Wyrsch setzte sich für Kernanliegen ein

Die Diplomgrafikerin und Kulturmanagerin Judith Wyrsch amtet seit Anfang 2017 im Grossstadtrat und setzte sich für mehrere grünliberale Kernanliegen ein, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Sie habe sich für die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten stark gemacht und in Luzern erfolgreich die Diskussion um die Tagesschulen ins Rollen gebracht. Ausserdem setzte sie sich für die Prüfung einer Metro für Luzern. «Wir bedauern den Rücktritt von Judith Wyrsch und danken ihr herzlich für ihren Einsatz im Parlament und für die grünliberalen Anliegen», sagt GLP-Parteipräsident Marcel Dürr.

Christina Lütolf-Aecherli studierte Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre und absolvierte ein Nachdiplomstudium in Wirtschaftskommunikation. Die 51-jährige ist heute Unternehmerin und betreibt mitten in der Luzerner Altstadt ein Geschäft für nachhaltige Mode aus dem skandinavischen Raum. Zudem engagiert sie sich in der ALI-Kommission, die sich für eine attraktive Luzerner Altstadt einsetzt. Neben ihrem unternehmerischen Wirken ist sie auch eine leidenschaftliche Jazzsängerin und trat schon auf zahlreichen kleinen und grossen Bühnen auf. Sie ist verheiratet mit Daniel Lütolf, ebenfalls Grossstadtrat der GLP Luzern. Gemeinsam sind sie Eltern einer schulpflichtigen Tochter.