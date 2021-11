Neue Stellen in der Stadtverwaltung bewilligt

Pandemie 3G+ im Kanton Luzern: Verwirrung um Einführung von verschärften Coronamassnahmen

In einem Interview hat der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf eine Verschärfung der Coronamassnahmen angekündigt. So sollen an zertifikatspflichtigen Veranstaltungen wieder Masken getragen werden müssen. Wann und in welchen Bereichen die Massnahme in Kraft treten wird, bleibt indes unklar.