Stadt Luzern: Die Erneuerung des Château Gütsch ist abgeschlossen

Neue Suiten, mediterrane Küche und mehr Licht: Die Erneuerung des Château Gütsch ist abgeschlossen Das Hotel-Restaurant Gütsch ist seit Januar wieder für Gäste offen. Das neue Restaurant wurde auf den Namen «Lumières» getauft. Simon Mathis 22.01.2022, 05.00 Uhr

Das Interesse der Medien ist gross an diesem Abend: Über ein Dutzend Journalistinnen und Journalisten – vor allem von Fachmagazinen – stehen am Donnerstag im Ballsaal des Stadtluzerner Château Gütsch. Eine Pianistin füllt den ehemaligen Rittersaal mit klassischer Musik. Neu kommen die Wände des Raumes in hellblauen Pastelltönen daher.

Die umgestalteten Räumlichkeiten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022)

Mittlerweile ist es gut ein halbes Jahr her, seit der russische Geschäftsmann Kirill Androsov das Schlosshotel von seinem Landsmann Alexander Lebedev übernommen hat. Androsov läutete einen Umbruch ein, den sein Vorgänger immer mal wieder angedacht, aber nie verwirklicht hatte. In lediglich drei Monaten hat das «Gütsch» nun vielerorts ein neues Innenleben erhalten: Die Rezeption wurde komplett umgestaltet, sechs neue Suiten sind bezugsbereit und das Küchenteam unter Ludovico De Vivo spielt sich langsam ein. Geöffnet ist das «Gütsch» seit Anfang Januar.

Eine der neuen Suiten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022)

Jetzt sind die Waffen und die «hässlichen» Räume weg

Klar ist, dass man sich an einem solchen Anlass gerne auch ein bisschen selbst lobt. So sagt Verwaltungsratspräsident Benno P. Hafner: «Wir wollten den Luzernerinnen und Luzernern das ‹Gütsch› zurückgeben. Wir haben unser Versprechen eingehalten – und zwar auf eindrückliche Weise.» Das «Gütsch» erlebe eine «Renaissance», ein «neues Kapitel» werde nun aufgeschlagen. Hinter all diesen Superlativen spürt man aber immer auch Stolz und ehrliche Freude über das Erreichte.

Der Umbau des Château Gütsch ist abgeschlossen. Im Bild von links nach rechts: Verwaltungsratspräsident Benno P. Hafner, Innenarchitektin Jasmin Grego und Hoteldirektor Andreas Gartmann. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022)

Hafner macht keinen Hehl daraus, was er von der Gestaltung des früheren «Gütsch» hält: So sei etwa der Panoramasaal, der mittlerweile den Suiten gewichen ist, «extrem hässlich» gewesen. Auch für die vormals «sehr düsteren» Waffengänge hat er keine netten Worte übrig; nun habe man das «Martialische» in diesen Gängen beseitigt. Soll heissen: keine Waffen mehr – und mehr Helligkeit.

Neue Kunst hängt an den Wänden im Hotel. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022)

Kulturelle und kulinarische Anlässe geplant

«Gütsch»-Direktor Andreas Gartmann erläuterte, wie das Haus die Luzernerinnen und Luzerner zurückgewinnen will. Einerseits soll das mit kulturellen und kulinarischen Anlässen geschehen, ein entsprechender Kalender soll bald veröffentlicht werden. «Früher haben hier so manche rauschende Feste stattgefunden», sinniert Gartmann.

Anziehungspunkt soll vor allem das neu eröffnete Restaurant sein, das nun den Namen «Lumières» trägt. Chefkoch Ludovico De Vivo wolle «Fine Dining» mit mediterranem und internationalem Flair anbieten, die allerdings vor allem am Mittag nicht zu stark abheben soll. «Es soll für alle Geschmäcker ein bisschen Platz haben», betont Gartmann, der De Vivo aus seiner Zeit in Zermatt kennt. Für die Presse bereitete der Koch Rindstatar, Scampi mit Artischocken und Britisches Lammkarree zu. Eine besonders schöne Geschmackskombination bot das Lamm mit Karottenpüree.

Chefkoch Ludovico De Vivo. Bild: PD

Restaurant Lumières ab sofort offen Das neue Restaurant Lumières im Château Gütsch ist ab sofort von Montag bis Sonntag geöffnet. Frühstück wird von 7 bis 10.30 Uhr angeboten, die Mittagskarte liegt von 11.30 bis 14 Uhr auf, Abendessen ist von 18 bis 22 Uhr möglich. Die Gütsch-Bar ist von Montag bis Freitag ab 14 Uhr offen.

Auch als Anziehungspunkt für Hochzeiten wolle sich das Château Gütsch noch stärker behaupten. Das Hotel konzentriere sich auf Individualtouristen. Ziel sei, zum Vier-Sterne-Superior-Hotel aufzusteigen, ein entsprechendes Audit soll in absehbarer Zeit stattfinden.

Neue Tapete für die Zimmer. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022)

Die erneuerten Räume lösen das Versprechen, ein «modernes, cooles» Hotel mit Schlosscharakter zu werden, durchaus ein. Die Rezeption wirkt wie die Gänge wesentlich aufgeräumter und einladender als zuvor. Moderne Gemälde ergänzen die klassischen Werke, die vor dem Umbau die Wände dominierten. Die neuen Suiten mit ihren verspielten Tapeten wirken heimelig verschachtelt.

Innenarchitektin erlaubt sich Stilmix

«Das Château Gütsch ist eher das Bild eines Schlosses als ein wirkliches Schloss», sagt die verantwortliche Innenarchitektin Jasmin Grego. «Es ist stilistisch unrein, weshalb wir uns erlauben konnten, einen eklektizistischen Umgang mit dem Restbestand zu suchen. Es ist ein Stilmix.» Ihre nächste Aufgabe wird es sein, das Restaurant Lumières umzugestalten.

Die Bar hoch über der Stadt Luzern im Schloss-Hotel Gütsch. Bild: PD Eine der Suiten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022) Der Weinkeller des Hotels. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022) Wohin wohl diese Tür führen mag? Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022) Neue tropische Tapete für die Wände im Hotel Gütsch. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022) Die neue Rezeption. Bild: PD Auf einen Feierabend-Drink in der «American Bar». Bild: PD Ein Flügel darf nicht fehlen im altehrwürdigen Schloss. Bild: PD Das umgestaltete Restaurant Lumières. Bild: PD Ein neu gestaltetes Zimmer. Bild: PD Blümchentapete sorgt für Frühlingsgefühle. Bild: PD Das verschneite Schloss-Hotel. Bild: PD Die «American Bar». Bild: PD

Grego sagt, zu Beginn habe sie nicht daran geglaubt, dass dieses Projekt in nur drei Monaten umgesetzt werden könne. Benno P. Hafner habe sie eines Besseren gelehrt und sie mit seiner Begeisterung angesteckt. Begeisterung ist das richtige Wort: Diese ist dem VR-Präsidenten und Rechtsanwalt Hafner anzusehen; auch die Freude darüber, dass letztlich alles aufgegangen ist – trotz straffem Zeitplan und Corona.

Hinweis: Am 12. und 13. Februar jeweils von 12 bis 17 Uhr plant das Château Gütsch Tage der offenen Tür.

