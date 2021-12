Stadt Luzern Neuer interaktiver Raum im Natur-Museum eröffnet Die Besuchenden sollen stärker in die Gestaltung der Ausstellungen einbezogen werden. Zudem lancieren die Luzerner Museen einen Fotowettbewerb. 17.12.2021, 15.57 Uhr

Das Natur-Museum am Kasernenplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. September 2021)

Im Natur-Museum Luzern wurde ein Raum eröffnet, «in dem sich alles nur um die Besuchenden dreht», wie die Kantonalen Museen mitteilen. Es handle sich um eine «grosse, begehbare und interaktive Plattform». Diese «lädt die Besuchenden ein, sich spielerisch mit sich selber, mit kleinen oder grossen Wünschen an die Welt, realistischen oder auch visionären, auseinanderzusetzen, sich mitzuteilen und auszutauschen», heisst es weiter. Die Aktion dauert noch bis am 13. März. Künftig sollen in den Kantonalen Museen weitere Aktionen stattfinden, um die Besuchenden stärker ins Museumsgeschehen einzubeziehen.

Weiter führen die Kantonalen Museen im Vorfeld der geplanten Sonderausstellung «Eroberung der Nacht» einen Fotowettbewerb durch. Gefragt seien «magische und stimmungsvolle Bilder zur Nacht» oder auch Fotos, «die eine wilde, ursprüngliche Natur in der Nacht zeigen». Der Wettbewerb dauert bis am 31. März, herausragende Fotografien würden prämiert und in der Ausstellung gezeigt. Weitere Infos: www.historischesmuseum.lu.ch. (std)