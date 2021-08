Stadt Luzern: Neues Coronatestcenter am Hirschengraben

Stadt Luzern Neues Corona-Testcenter am Hirschengraben Noch herrscht in der Lokalität am Hirschengraben 7 gähnende Leere. Ein Hinweis an der Glastüre macht auf die künftige Nutzung aufmerksam. 27.08.2021, 20.57 Uhr

Ein Plakat bei einem Corona-Testcenter Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2021)

Am Hirschengraben 7 soll ein Testcenter der Firma Coronatest 24 entstehen. Die Firma ist schweizweit aktiv. In der Stadt Luzern ist sie noch bis am 31. August am Inseliquai hinter dem Bahnhof Luzern. Ab dem 1. September dann am Hirschengraben 7. Ihr Angebot umfasst unter anderem Spucktests, Schnelltests und PCR-Tests.

Samstags offen bis Mitternacht

Die Öffnungszeiten sind nicht nur für Partygänger interessant. Offen ist das Testcenter Montag bis Donnerstag bis 20 Uhr, am Freitag bis 22 Uhr und am Samstag gar bis Mitternacht. Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. (sam)