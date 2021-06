Stadt Luzern will Regeln für Schulhausplätze lockern

Stadt Luzern Nicht mehr strengstens verboten: Luzerner Stadtrat will Schulhausregeln schon wieder lockern Eine Busse bis zu 2000 Franken droht, wenn man sich auf den Luzerner Schulhausplätzen nicht an die Vorschriften hält. Nach Druck aus dem Parlament zeigt sich der Stadtrat kompromissbereit. Robert Knobel 22.06.2021, 17.45 Uhr

Verbotsschild am Eingang zum Säli-Schulhaus in Luzern. Manuela Jans-Koch | Lz

Seit Ende 2019 wird man an den Eingängen zu den Stadtluzerner Schularealen mit Verbotsschildern begrüsst. Untersagt ist zum Beispiel das nächtliche Betreten der Schulhausplätze. Am Wochenende dauert die Nachtsperre sogar bis 10 Uhr vormittags. Verboten ist auch das Abspielen von Musik sowie das Mitführen von Hunden.

Wer diese Weisungen missachtet, riskiert eine Busse von 2000 Franken. Diese gerichtlichen Verbote sorgten von Anfang an für Unmut. Denn in vielen Quartieren sind die Schulhausareale wichtige Treffpunkte für die Bevölkerung, die von Familien teils intensiv genutzt werden.

Musik soll wieder erlaubt sein

Auch im Stadtparlament regte sich Widerstand. Ein erster Versuch der Grünen, die gerichtlichen Verbote wieder zu kippen, scheiterte 2019 knapp. Ein zweiter Vorstoss, unterzeichnet von SP, FDP und Grünen, verspricht nun, mehr Chancen zu haben. Das Postulat fordert, dass die Schulhausplätze als Bevölkerungstreffpunkte erhalten bleiben. Der Stadtrat ist bereit, in Sachen Schulhausareale grundsätzlich über die Bücher zu gehen. Das kommt in seiner Antwort auf das erwähnte Postulat zum Ausdruck:

Das Abspielen von Musik soll wieder erlaubt werden – zumindest in «nachbarschaftsverträglicher Lautstärke», wie der Stadtrat schreibt.

– zumindest in «nachbarschaftsverträglicher Lautstärke», wie der Stadtrat schreibt. Die Zeiten des nächtlichen Betretungsverbots sollen überprüft werden.

sollen überprüft werden. Möglicherweise wird das Hundeverbot nicht mehr explizit erwähnt, da dies ohnehin bereits in einer kantonalen Verordnung geregelt ist.

Werden die Verbotstafeln wieder entfernt?

Der Stadtrat wäre sogar bereit, die Verbotstafeln ganz wieder zu entfernen. Allerdings ist für den Stadtrat wichtig, auch künftig bei Problemen handlungsfähig zu bleiben. «Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, muss eine Intervention möglich sein», sagt Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Ob es gerichtliche Verbote braucht, um die Regeln durchzusetzen, werde der Stadtrat nun aber nochmals überprüfen.

Eine Alternative zu den Verboten könnte die Schaffung eines neuen «Schulareal-Reglements» sein. In diesem würden gewisse Regeln festgelegt, auf die dann auf Hinweistafeln auf den Schularealen aufmerksam gemacht würde – in freundlicher Sprache verfasst und ohne gerichtliche Bussandrohungen.

Generell fühlt sich der Stadtrat in der Debatte rund um die Verbotstafeln missverstanden. Es sei ihm nie darum gegangen, die Quartierbevölkerung von den Schularealen auszusperren. Im Gegenteil, schreibt der Stadtrat und verweist auf seine Legislaturziele. Dort heisst es unter anderem: «Die Volksschule ist Teil des Quartierlebens und stärkt die Quartierentwicklung.» Und weiter: «Die Pausenplätze werden durch eine gezielte Aufwertung als Freizeitplätze in den Quartieren anerkannt und genutzt.»

Das Wichtigste: Polizei soll weiterhin eingreifen können

Sinn und Zweck der Verbotstafeln sei einzig gewesen, im Falle von Problemen wirkungsvolle Sanktionsmittel in der Hand zu haben. Denn: «Zunehmend nutzt die Bevölkerung die Schulanlagen ausserhalb der Unterrichtszeiten als Treffpunkt und zur Freizeitgestaltung.» In der Coronazeit habe dieses Phänomen nochmals spürbar zugenommen – regelmässig würden auch Gruppen bis spät in die Nacht auf den Schularealen bleiben. Die Folge sind Lärm und Littering.

Doch weil die Schulareale nicht als öffentlicher Grund gelten, kann die Polizei nicht von sich aus aktiv werden, sondern nur auf Antrag der Grundeigentümerin, also der Stadt. Mit den Verbotstafeln sollte die Polizei die Möglichkeit erhalten, Fehlbare direkt zu büssen oder wegzuweisen – zumindest war dies die Absicht der Stadt. Doch möglicherweise braucht die Polizei wie erwähnt gar keine gerichtlichen Verbote, um intervenieren zu können.