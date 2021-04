Stadt Luzern Obwohl ihre Tage gezählt sind, muss die Feuerwehrwache nochmals saniert werden Undichtes Dach, Senkungen des Gebäudes: Die alte Feuerwehrwache an der Kleinmattstrasse muss in Stand gestellt werden. Denn sie bleibt nun länger im Einsatz, da sich das Sicherheitszentrum verzögert. Roman Hodel 13.04.2021, 16.08 Uhr

Die alte Feuerwehrwache an der Kleinmattstrasse beim «Neubad» befindet sich in einem baulich schlechten Zustand:

Bild: Dominik Wunderli (17. Dezember 2020)

Zwar zieht die Feuerwehr dereinst in das neue Sicherheitszentrum auf dem EWL-Areal um ‒ hier eine Visualisierung:

Visualisierung: PD

Doch dies wird sich wegen Einsprachen und Korrekturen am Raumprogramm nun verzögern. So hat sich die Polizei vom Projekt zurückgezogen und der Rettungsdienst des Luzerner Kantonsspitals benötigt weniger Platz. «Statt 2026 rechnen wir nun frühestens 2027, tendenziell eher 2028 mit dem Umzug», sagt Feuerwehrkommandant Theo Honermann.

Und das stellt die Feuerwehr vor ein Problem: Abklärungen im vergangenen Jahr haben ergeben, dass das Dach an manchen Stellen undicht ist, zudem gibt es Absenkungen am Gebäude. «Wir sind mit der Baudirektion am Abklären, welche Sanierungen dringend nötig sind, damit wir den Betrieb sicher aufrechterhalten können», sagt Honermann. Zwar sei es unschön, in ein Gebäude zu investieren, das nur noch wenige Jahre stehen wird. «Doch als Feuerwehr sind wir auf einen intakten Bau angewiesen, denn wir nutzen die Infrastruktur intensiv und rund um die Uhr», sagt er. Aktuell sei es noch verfrüht, über die Höhe der Kosten Aussagen zu machen.