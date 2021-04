Digitalisierung Feuerstellen, Parkplätze und Bäume – die Stadt Luzern öffnet ihre Daten-Schatzkammern Wie viele Bäume gibt es in Luzern – und wo stehen sie? Wie viele Autos fuhren gestern über die Pilatusstrasse? Solche Daten stellt die Stadt Luzern neuerdings ins Internet – ein kolossales Unterfangen. Robert Knobel 07.04.2021, 05.00 Uhr

Öffentliche Verwaltungen verfügen über riesige Mengen an Daten und Informationen über alle erdenklichen Lebensbereiche. Früher lagerten diese in Aktenschränken, später dann digital auf den internen Servern. Für die breite Öffentlichkeit war es bisher fast unmöglich, an diese Daten heranzukommen. Doch das ändert sich zusehends. Das Zauberwort heisst «Open Government Data» (OGD). Unter diesem Begriff stellen öffentliche Verwaltungen und Behörden ihre gesammelten Daten gratis im Internet zur Verfügung. Der Bund und einige Kantone haben damit bereits begonnen. Bei den Städten waren bisher vor allem Bern und Zürich Vorreiter, nun hat auch die Stadt Luzern im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie beschlossen, öffentliche Daten ins Netz zu stellen.

Jeder Baum, jeder Parkplatz und jede Feuerstelle sind aufgeführt

Auf der Plattform opendata.swiss wurden zunächst 42 Datensätze aus Luzern veröffentlicht. So sieht man beispielsweise, wie die Stadtgärtnerei über jeden einzelnen Baum, der in der Stadt steht, genau Buch führt, inklusive genauen Standorts, Baumart und Grösse. Oder man erfährt, wo es Rollstuhlparkplätze gibt und wie man dorthin gelangt. Auch das vollständige Inventar der öffentlichen Feuerstellen inklusive Anzahl Tische, Bänke und Abfallkübel ist abrufbar – und man staunt: Wer hätte gedacht, dass die Feuerstellendichte nirgends so hoch ist wie im Zimmereggwald.

In einem ersten Schritt wurden vor allem Geodaten, die auf der bestehenden Online-Stadtkarte basieren, publiziert. «Geodaten sind bezüglich Datenschutz in der Regel unproblematisch, deshalb haben wir als Erstes damit angefangen», sagt Urs Truttmann, Leiter des städtischen Geoinformationszentrums. Tatsächlich kann die Stadt natürlich nicht sämtliche Daten, die sich in ihrem Besitz befinden, veröffentlichen. Persönliche Informationen über die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Luzern sind selbstverständlich tabu.

Ziel: Live-Informationen zum Verkehr

Doch es gibt auch so mehr als genug Daten, die nur darauf warten, veröffentlicht zu werden. Urs Truttmann nennt etwa Daten zu Themen wie Finanzen, Umwelt und Verkehr. Beim Verkehr wären insbesondere Live-Informationen von den einzelnen Zählstellen interessant und hilfreich. Schon sehr nahe an dieses Ziel kommt die Stadt Luzern bei der Velozählung. Die Daten der Zählstellen werden laufend im Internet aktualisiert. Publiziert sind jeweils die Verkehrszahlen bis zum Vortag. «Das Ziel ist, Daten immer möglichst schnell und aktuell zu veröffentlichen», sagt Truttmann. Man werde nun laufend neue Datensätze auf das Portal hochladen, womit der Fundus immer reicher wird.

Nur für sehr versierte Computernutzer

Bei aller Euphorie: Die veröffentlichten Daten haben einen Schönheitsfehler. Sie werden jeweils in Rohform auf die Plattform geladen und sind deshalb überhaupt nicht benutzergerecht aufbereitet. Wer beispielsweise den Baumbestand abrufen will, muss zuerst eine JSON-Datei herunterladen. Diese muss anschliessend in eine KML-Datei konvertiert werden. Erst dann kann man sie über Google Earth öffnen und sieht dann den Standort jedes einzelnen Baumes auf der Google-Karte.

Doch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind auch gar nicht die hauptsächliche Zielgruppe. Die Daten sind vielmehr eine wertvolle Fundgrube für Hochschulen (Forschung) und Softwareentwickler. Um beim Beispiel mit den Bäumen zu bleiben: So könnte eine Firma etwa eine App entwickeln, mit der man alle Kastanienbäume in der Stadt Luzern finden kann. Auch die öffentliche Hand selber könnte – bei entsprechender Aufbereitung – grossen Nutzen aus den einzelnen Datensätzen ziehen. Man stelle sich etwa vor, die VBL könnten dank der Daten aus ihrer Ticket-App viel genauer sagen, welche Linien zu welchen Zeiten wie stark benutzt werden. Solche und andere Möglichkeiten werden in den nächsten Jahren eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Die Stadt Luzern plant im Rahmen ihrer Digitalstrategie bis 2030 mindestens 14,4 Millionen Franken für die digitale Transformation der Stadt zu investieren.