Vision Tourismus Luzern 2030: Anreise mit ÖV statt Flugzeug

Strategiewechsel Anreise mit ÖV statt Flugzeug: So will die Stadt Luzern ihren Tourismus neu ausrichten Der Stadtrat präsentiert erste Ergebnisse der Vision Tourismus 2030. Die Erkenntnisse darin sind nicht neu. Eine neue «Projektleitung Tourismus» soll nun Nägel mit Köpfen machen – für 160'000 Franken im Jahr. Robert Knobel 10.12.2021, 11.00 Uhr

Das waren noch Zeiten: Touristisches Gedränge auf dem Schwanenplatz in Luzern – hier im Sommer 2018. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Das Wort «Overtourism» ist mittlerweile aus den Schlagzeilen verschwunden. Doch wir erinnern uns: Vor Corona wimmelte es in der Stadt Luzern von asiatischen Touristengruppen, welche jeweils im Car anreisten und nach wenigen Stunden die Stadt wieder verliessen. Die Zahl der Gäste stieg von Jahr zu Jahr an. Vor diesem Hintergrund startete die Stadt 2018 einen Prozess mit dem Ziel, eine «Tourismus-Vision» fürs Jahr 2030 zu finden. Es folgten Situationsanalysen, politische Forderungen, Partizipationsprozesse und Workshops mit diversen Interessengruppen. Daraus ist nun eine Art Masterplan entstanden, den der Stadtrat am Freitag vorstellte. Diesem Masterplan sollen nun konkrete Taten und Massnahmen folgen. Dafür soll in der Stadtverwaltung eine Projektleitung Tourismus (80 Prozent) geschaffen werden. Um diese für die nächsten 10 Jahre finanzieren zu können, beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Kredit von 1,6 Millionen Franken.