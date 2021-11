Stadt Luzern Offene Zahlungen von 2,8 Millionen Franken: Bundesgericht besiegelt Konkurs der ehemaligen «Seeburg»-Pächterin Die PSG Unternehmungen AG stellte die Zahlung des Pachtzinses für das Hotel Seeburg ein. Aus welchem Grund kann sie nach Ansicht des Bundesgerichts nicht plausibel darlegen. Die St.Galler Firma geht nun Konkurs. Julian Spörri Jetzt kommentieren 11.11.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Streit um das Hotel Seeburg wurde erneut zu einem Fall für das Bundesgericht.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 13. Juni 2019)

So idyllisch die Lage des Hotels Seeburg am Vierwaldstättersee ist, so unerbittlich tobt hinter den Kulissen seit Jahren ein Rechtsstreit. Dieser landete bereits zweimal vor Bundesgericht. In beiden Fällen ging die ehemalige Pächterin des Luzerner Hotels, die PSG Unternehmungen AG, als Verliererin vom Feld. Sie wehrte sich erfolglos gegen die Kündigung durch die Eigentümerin – die Seeburg Hotels AG – im Jahr 2018 sowie gegen die Übergabe der Gebäude in gereinigtem Zustand.

Der dritte Fall ändert nichts an dieser Rollenverteilung. Das Bundesgericht weist eine erneute Beschwerde der PSG Unternehmungen AG ab, die die Einleitung der Liquidation durch das St.Galler Kreisgericht angefochten hatte. Der Konkurs war im Juli 2020 von der Eigentümerin beantragt worden, weil der Pachtzins während dreier Jahre nicht bezahlt worden war und sich dadurch Forderungen von rund 2,8 Millionen Franken anhäuften. Das St.Galler Kantonsgericht hatte den Entscheid des Kreisgerichts im Mai dieses Jahres bestätigt.

Wäre eine zusätzliche Verhandlung nötig gewesen?

In ihrer Beschwerde vor Bundesgericht machte die ehemalige «Seeburg»-Pächterin geltend, dass vor der Konkurseröffnung eine zusätzliche Sitzung hätte einberufen werden sollen. Das Kreisgericht hatte das Verfahren nach der Hauptverhandlung zwischenzeitlich sistiert, unter anderem, um direkte Vergleichsgespräche zu ermöglichen. Nach diesem Unterbruch wurde der Konkurs ohne nochmalige Anhörung der Parteien eröffnet – zu Recht, wie das Bundesgericht nun urteilt:

«Vorliegend gab es nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, dass sich während der Sistierung an der grundlegenden Situation etwas geändert haben könnte.»

Ein zweiter Kritikpunkt der Beschwerdeführerin bezog sich auf den Umstand, dass die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung erfolgte. Dies ist nur dann möglich, wenn eine Schuldnerin unbestrittene und fällige Forderungen nicht begleicht und damit einen Mangel an liquiden Mitteln offenbart. Die PSG Unternehmungen AG betonte in der Beschwerde, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen nachgekommen sei. In Bezug auf den Pachtzins handle es sich um keine Zahlungseinstellung, sondern um einen Forderungsstreit. Die Eigentümerin des Hotels schulde ihr nämlich über 2,6 Millionen Franken aus vertraglich geregelten Betriebskosten.

Bundesgericht kritisiert «Verweigerungshaltung»

Das Bundesgericht wirft der St.Galler Firma vor, für diesen Standpunkt «keine plausiblen Argumente» aufzuführen und eine «Verweigerungshaltung» einzunehmen. Die PSG Unternehmungen AG sei finanziell nicht in der Lage gewesen, die Pachtzinse zu bezahlen, so das höchste Schweizer Gericht. Sie habe sich nur deshalb so lange über Wasser halten können, weil sie die Geldforderungen über einen langen Zeitraum nicht beglichen habe. Die Richterin und die zwei Richter aus Lausanne weisen die Beschwerde ab und besiegeln damit den Konkurs der Firma.

Übrigens: Vor Ort im Hotel Seeburg ist vom Rechtsstreit nichts mehr zu spüren. Das Haus wurde diesen Sommer unter neuer Führung – der Seeburg Lake Lucerne AG – wieder geöffnet.

Hinweis: Urteil 5A_516/2021