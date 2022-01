Palace Luzern will Fassade beleuchten - Widerstand von Nachbarn

Stadt Luzern Hotel Palace will Fassade neu beleuchten – im Nachbarhaus regt sich Widerstand Das künftige Mandarin Oriental Palace soll auch optisch in Szene gesetzt werden. Anwohnende stören sich an den geplanten Kandelabern und fürchten unter anderem um die Fledermäuse. Roman Hodel Jetzt kommentieren 07.01.2022, 11.50 Uhr

Mehrere Hotels, das Luzerner Theater oder die Hofkirche – die prägendsten Bauten der Luzerner Innenstadt werden beleuchtet. Geregelt wird dies durch den Plan Lumière, den das Stimmvolk vor 13 Jahren genehmigt hat. Auch das Hotel Mandarin Oriental Palace ist explizit als Teil des Illuminationskonzeptes aufgeführt.

Das Hotel Mandarin Oriental Palace soll künftig gemäss Plan Lumière beleuchtet werden. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 04. Januar 2022)

Laut Baugesuch, das bis am Mittwoch öffentlich aufgelegen ist, will die Bauherrschaft First Swiss Hotel Collection AG die Beleuchtung der Fassade nun im Rahmen der laufenden Umbauarbeiten umsetzen.

Wie der verantwortliche Lichtplaner, André Bachmann, auf Anfrage sagt, sei gemäss Plan Lumière für die Sanierung bestehender Beleuchtungen, zu der das Palace zähle, eine Übergangsfrist von zehn Jahren vorgesehen. Die frühere Hotelbesitzerin habe die Arbeiten im Wissen um die geplante Gesamtsanierung des Hauses zurückgestellt. Die Beleuchtung werde in Absprache mit Denkmalpflege, Baudirektion und den für die Umsetzung des Plan Lumière zuständigen Fachpersonen geplant. Auch werde die Intensität der Beleuchtung auf das Umfeld abgestimmt. Diese entspreche den städtischen «Richtlinien und Empfehlungen szenografisches Licht» und weiteren Normen sowie Empfehlungen von Bund und Fachverbänden.

Museggmauer, Suva-Gebäude und Jesuitenkirche als Referenzobjekte

Durch den Einsatz neuster Technologien und die «optimale Anordnung» der Leuchten wird gemäss Bachmann nicht nur Energie gespart, «sondern auch die Lichtverschmutzung reduziert». Als Referenzobjekte dienten im Rahmen des Plans Lumière bereits realisierte Projekte wie etwa die Museggmauer, das Suva-Gebäude oder die Jesuitenkirche.

Das Suva-Hauptgebäude in Luzern erstrahlte am 13. Juni 2013 erstmals im neuen Licht gemäss Plan Lumière. Archivbild: Eveline Beerkircher

Alle diese Beleuchtungen, so auch jene des Palace, werden von Energie Wasser Luzern (EWL) betrieben – und zwar jeweils ab Dämmerung bis 23 Uhr. Einzig jene der Museggmauer bleibt bis 1 Uhr eingeschaltet.

Um die West- und Nordfassade des Palace zu beleuchten, werden vorhandene Masten als Träger der Beleuchtung verwendet. Einzig für die Südfassade sind zwei neue Kandelaber nötig, die laut Bachmann «wie beim Casino optimal in die Umgebung integriert werden». Sie kämen auf öffentlichem Grund an der Seepromenade zu stehen.

Das Bauprofil für den östlichen Kandelaber, dahinter das Wohn- und Praxenhaus Haldenstrasse 12 – links das Hotel Palace. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Januar 2022)

Nachbarin kritisiert den Zeitpunkt der öffentlichen Auflage

Just diese Kandelaber sind Sibylle Kühne ein Dorn im Auge. Einer davon stünde vor ihrem Grundstück. Sie ist Miteigentümerin des Wohn- und Praxenhauses neben dem Palace und hat Einsprache erhoben. Dass es ihr und einigen ihrer Mieter nur um die eigene Aussicht gehe, die – auch abends mit der Illuminierung – gestört werde, stellt sie in Abrede:

«Ich finde den Plan Lumière grundsätzlich nicht schlecht, doch die Beleuchtung durch Kandelaber steht im Widerspruch zum Ortsbild- und Fledermausschutz, und diese sind von öffentlichem Interesse.»

Gegen eine Beleuchtung an sich habe sie nichts, solange diese nicht zu hell sei und nicht zu lange brenne.

Weiter stört sie auch die Art und Weise: Zum einen habe die Bauherrschaft des Palace vorgängig mit ihnen als direkt betroffene Nachbarn nie über die Beleuchtungspläne gesprochen. Und es wurde – nicht zum ersten Mal – ein Baugesuch über die Festtage aufgelegt. Also zu einem Zeitpunkt, an dem viele Leute gar nicht in Luzern weilen. «Das finde ich unanständig», sagt Kühne.

Stadt Luzern betont die Gleichbehandlung aller Baugesuche

Die Stadt Luzern darf sich wegen des laufenden Verfahrens nicht zum Baugesuch äussern. Reto Käch, Bereichsleiter Baugesuche, hält aber allgemein fest:

«Entspricht ein Baugesuch den formellen Anforderungen, ist es sofort nach den vom Regierungsrat in der Verordnung festgelegten Vorgaben zusammen mit den Beilagen öffentlich aufzulegen.»

Dies geschehe in der Reihenfolge gemäss Eingang. Will heissen: Die Bauherrschaft bestimmt den ungefähren Zeitpunkt. Laut Käch fielen die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage dieses Mal auf Wochenenden, womit die meisten der 20 Auflagentage also Werktage waren. Er betont: «Alle Baugesuche werden gleich behandelt.»

Was die Platzierung der Kandelaber betreffe: Die Nutzung von öffentlichem Grund ist ebenfalls in einem Reglement festgelegt, inklusive Gebühren. «Aufgrund der Vorgaben aus dem Plan Lumière müsste in einem solchen vorliegenden Fall geprüft werden, ob hier nicht ein öffentliches Interesse an der Beleuchtung besteht und allenfalls aufgrund der Zweckbestimmung nicht ein schlichter Gemeingebrauch, also ein öffentliches Bedürfnis, geltend gemacht werden könnte», so Käch.

Kandelaber gibt es am Quai bereits, etwa beim Casino, wie diese Aufnahme zeigt. Im Hintergrund ist das Hotel Palace zu sehen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Januar 2022)

Historische Fassaden «gleichmässig sanft» erhellen

Mit dem Plan Lumière will die Stadt Luzern laut eigenen Angaben «am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in ökologisch vertretbarem Ausmass das Tagesbild auf die Nacht übertragen und die Innenstadt in ein attraktives Licht stellen». Dabei seien die bestehenden historischen Fassaden «gleichmässig sanft» zu erhellen.

Hotel wird Ende Jahr eröffnet Seit über drei Jahren läuft die Totalsanierung des Fünfsternehotels Mandarin Oriental Palace an der Luzerner Seepromenade. Aktuell laufen die Arbeiten am Innenausbau, wie General Manager Christian Wildhaber auf Anfrage sagt. Die Eröffnung ist auf Ende dieses Jahr vorgesehen. Das Palace gehört seit 2015 der First Swiss Hotel Collection AG, hinter der der chinesische Investor Yunfeng Gao steht. Der Eröffnungstermin wurde schon mehrmals nach hinten geschoben, zuerst war dieser 2019 vorgesehen. Die Bauarbeiten waren wegen der Verhandlungen mit der künftigen Hotelbetreiberin vorübergehend ins Stocken geraten. Mandarin Oriental betreibt weltweit 32 Luxushotels und gehört zu den renommiertesten Hotelbrands weltweit. Die Sanierung kostet mehr als 100 Millionen Franken. Das Luzerner Palace steht seit letztem Jahr unter Denkmalschutz. Der Kanton Luzern beteiligt sich daher mit 500'000 Franken an den Arbeiten. (hor)

«Mandarin Oriental Palace»: Der Parking-Wegweiser ist jedenfalls bereits korrekt angeschrieben. Bild: hor

