Stadt Luzern Parkgebühr für Töffs: TCS spricht von «Abzocke» Der TCS lässt kein gutes Haar am Pilotprojekt der Stadt Luzern, für Motoparkplätze Gebühren zu erheben. Derweil begrüssen es die Grünen, dass mehr Parkplätze für Töffs geschaffen werden. Beatrice Vogel 04.05.2021, 18.35 Uhr

Die Stadt Luzern will mehr Parkplätze für Töffs und Roller schaffen. Gleichzeitig ist aber ein Pilotprojekt für die Erhebung von Parkgebühren geplant. Für den TCS Sektion Waldstätte ist dies unverständlich, schreibt Geschäftsführer Alexander Stadelmann in einer Mitteilung. Das Erheben von Parkgebühren für Kleinmotorräder stehe im Widerspruch zur Förderung flächeneffizienter Verkehrsmittel. Dass es keine Parkkarten für Anwohner gibt – wie bei Autos – bezeichnet der TCS-Geschäftsführer als «Abzocke».

Bahnhof wäre besser geeignet für Parkgebühren

Das Pilotprojekt werde zudem am falschen Ort durchgeführt, so Stadelmann. Gemäss Bericht des Stadtrats sind Motoparkplätze unter anderem am Bahnhof Mangelware. Es sei unbegreiflich, warum man das Projekt am Löwengraben und nicht am Bahnhof umsetze. Der Touring Club schlägt daher vor, das Pilotprojekt in der geplanten Velostation unter der Bahnhofstrasse durchzuführen.

Diese Motoparkplätze am Löwengraben sollen ab Ende Jahr versuchsweise kostenpflichtig werden. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. April 2021)

Was der TCS allerdings unterschlägt: Zwar ist der Bedarf an Motoparkplätzen am Bahnhof insgesamt am grössten, in der Altstadt ist aber die Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot am markantesten. Dies zeigen Erhebungen der Stadt.

Weiter moniert Stadelmann betreffend des vom Gebührenprojekt unabhängigen Ausbaus der Motoparkplätze, dass die Umnutzung von bis zu 40 Autoparkplätzen viel kostet: nämlich rund 70'000 Franken. «Dieses Geld kann gespart werden, wenn Motorrad- und Rollerfahrer künftig wieder alle verfügbaren Zweiradparkplätze nutzen können.» Freie Veloparkplätze gebe es in Luzern genug.

VCS: Parkgebühren sind gut fürs Klima

Diametral anders lautet naturgemäss die Stellungnahme des Verkehrs-Clubs: «Wir begrüssen den Entscheid, in einem Pilotprojekt Parkgebühren für Töffs zu erheben», schreibt Dominik Hertach, Geschäftsführer VCS Luzern. Klimakrise und steigende Mobilität bei gleichbleibendem Platz liessen sich nur mit dem Umstieg auf flächeneffiziente und klimaschonende Verkehrsmittel bewältigen – mit Fuss-, Velo- und öffentlichem Verkehr. «Parkgebühren für Töffs und Autos sind ein wichtiger Hebel, um den dringend nötigen Wandel zu einer umweltfreundlicheren Mobilität voranzutreiben», so Hertach.

Dauerparkieren als strittiger Punkt

Die Grünen unterstützen das Vorhaben des Stadtrats, mehr Töffparkplätze zu schaffen, sagt Grossstadtrat Martin Abele. «Die Förderung von flächeneffizienten Verkehrsmitteln ist wichtig.» Auch die moderaten Gebühren seien in Ordnung angesichts dessen, dass ein Motorrad mehr Platz einnimmt als ein Velo. Dass dadurch die Parkplätze für Dauerparkierer weniger attraktiv werden, sei durchaus im Sinn der Grünen, so Abele: «Uns ist es ein Anliegen, möglichst viel öffentlichen Raum freizuspielen.»

Die Dauerparkierer sind für die SP nicht das Problem, sondern jene, die jeden Tag von ausserhalb in die Stadt fahren. «Es braucht deshalb eine Dauerparkkarte für Anwohner, denn gerade in der Altstadt gibt es kaum Liegenschaften mit Garage», sagt Nico van der Heiden (SP). Er war einer der Postulanten, die schon 2013 gebührenpflichtige Töffparkplätze gefordert haben. Darüber hinaus begrüsse er die Stossrichtung des Stadtrats. «Ich finde zwar, dass man die Gebührenpflicht gleich definitiv hätte einführen können, kann aber damit leben, dass man zuerst ein Pilotprojekt macht.» Der Wunsch seiner Fraktion sei aber klar: Die Gebührenpflicht soll dereinst für die ganze Innenstadt gelten.

Im Winter generieren Töffparkplätze wenig Einnahmen

«Besonders wichtig ist, dass es mehr Motoparkplätze gibt», sagt Peter Gmür, Grossstadtrat der CVP. Weniger erfreulich sei, dass dies auf Kosten der Autoparkplätze geht. Er gibt zu bedenken, dass Motorräder im Winter weniger Einnahmen generieren werden als Autos. Das Pilotprojekt sei nicht schlecht, «allerdings hätten wir es besser gefunden, wenn dieses in Bahnhofsnähe durchgeführt würde», so Gmür. Ebenfalls nicht nachvollziehbar sei das Argument des Stadtrats, es sei nicht kontrollierbar, ob ein Roller mit Elektro- oder mit Verbrennungsmotor fährt. Laut Stadtrat ist es deshalb nicht möglich, E-Roller von der Gebührenpflicht auszunehmen.

Die GLP-Fraktion hat sich noch nicht über das Geschäft ausgetauscht. Fraktionschef Jules Gut sagt aber: «Wir halten das Pilotprojekt für prüfenswert.» SVP und FDP möchten sich vor der Fraktionssitzung nicht zum Thema äussern.