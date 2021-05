Stadt Luzern Parkplatz-Abstimmung: Das müssen Sie zu den Vorlagen wissen Die Stadtluzerner befinden am 13. Juni über zwei Vorlagen zum Parkieren. Weil’s je zwei Vorschläge gibt, hier eine Entscheidungshilfe. Roman Hodel 25.05.2021, 05.00 Uhr

Wo und wie lange sollen Autos parkieren dürfen? Was soll es kosten? Und: Wie viele Parkplätze sind bei Neubauten im Minimum zu erstellen und wie viele maximal erlaubt? Der Luzerner Stadtrat will bei der Autoparkierung generell einiges «optimieren», wie er sagt. Am 13. Juni befinden die Stadtluzerner Stimmberechtigten gleich über zwei Vorlagen: Ein neues Parkkarten- und ein neues Parkplatzreglement.

Parkieren – hier an der Winkelriedstrasse – soll teurer werden.



Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 19. Mai 2020).



Besonders an diesem Urnengang ist das konstruktive Referendum. In diesem Fall kann das Stimmvolk nicht bloss Ja oder Nein sagen zu einer Vorlage, sondern es hat eine Auswahl:

Zum einen sind dies die beiden Vorlagen des Grossen Stadtrats . Die rot-grüne Mehrheit im Parlament hat bei der Beratung der beiden Geschäfte im vergangenen November bei verschiedenen Punkten Verschärfungen durchgebracht. Das Komitee «für eine moderne und ökologische Parkplatzpolitik» empfiehlt diese Vorlagen zur Annahme. Dahinter stehen SP, Juso, Grüne, Junge Grüne sowie verschiedene Organisationen wie VCS und WWF.

. Die rot-grüne Mehrheit im Parlament hat bei der Beratung der beiden Geschäfte im vergangenen November bei verschiedenen Punkten Verschärfungen durchgebracht. Das Komitee «für eine moderne und ökologische Parkplatzpolitik» empfiehlt diese Vorlagen zur Annahme. Dahinter stehen SP, Juso, Grüne, Junge Grüne sowie verschiedene Organisationen wie VCS und WWF. Zum anderen gibt es die beiden Gegenvorschläge. Diese basieren auf der ursprünglichen Version des Stadtrats. Ergriffen wurde das konstruktive Referendum von FDP, CVP, SVP und GLP; unterstützt von Verbänden wie etwa der City-Vereinigung und TCS. Diese bilden inzwischen das Komitee «für den fairen Parkplatzkompromiss» und werben für die Gegenvorschläge.

Was die Gegenvorschläge im Wesentlichen von den Vorlagen des Grossen Stadtrats unterscheidet, ist nachfolgend ersichtlich.

Wer seine beiden Kreuzchen auf dem Stimmzettel je bei den Vorlagen des Grossen Stadtrats macht, zeigt sich einverstanden mit den Verschärfungen, die die rot-grüne Mehrheit bei der Beratung im Parlament durchgebracht hat. Das sind beim Parkkartenreglement im Wesentlichen folgende:

Die Dauerparkkarte für den öffentlichen Grund kostet für Anwohnende und Geschäftsbetriebe in allen Zonen künftig 800 Franken pro Jahr. Aktuell sind es 600 Franken. Ausnahme: In der Zone Z bezahlen Angestellte neu 1050 Franken pro Jahr. Die Parkkarte für Handwerks- und Serviceleute bleibt hingegen unverändert bei 400 Franken (Geschäftssitz in Luzern), respektive 600 Franken (Geschäftssitz ausserhalb von Luzern) pro Jahr.

für den öffentlichen Grund kostet für Anwohnende und Geschäftsbetriebe in allen Zonen künftig 800 Franken pro Jahr. Aktuell sind es 600 Franken. Ausnahme: In der Zone Z bezahlen Angestellte neu 1050 Franken pro Jahr. Die Parkkarte für Handwerks- und Serviceleute bleibt hingegen unverändert bei 400 Franken (Geschäftssitz in Luzern), respektive 600 Franken (Geschäftssitz ausserhalb von Luzern) pro Jahr. Der Stadtrat kann diese Gebühren in eigener Kompetenz um bis zu 50 Prozent erhöhen, ohne Einbezug des Stadtparlaments.

in eigener Kompetenz um bis zu 50 Prozent erhöhen, ohne Einbezug des Stadtparlaments. In jedem Fall brauchen Personen für den Bezug einer Dauerparkkarte einen Berechtigungsnachweis , wonach in der eigenen Wohnliegenschaft kein privater Parkplatz zur Verfügung steht. Gleiches gilt für Geschäftsbetriebe.

, wonach in der eigenen Wohnliegenschaft kein privater Parkplatz zur Verfügung steht. Gleiches gilt für Geschäftsbetriebe. Der Bezug der Parkkarte für die Zone Z ist nur noch für Anwohnende und Angestellte möglich. Zu dieser Zone gehören etwa Würzenbach, Schönbühl, Ibach und Maihof-Rotsee.

ist nur noch für Anwohnende und Angestellte möglich. Zu dieser Zone gehören etwa Würzenbach, Schönbühl, Ibach und Maihof-Rotsee. Parkkarten der Zonen A bis U sind nur noch in den jeweiligen Zonen gültig. Heute kann man damit auch in der Zone Z parkieren.

Auch beim Parkplatzreglement gibt es einige Unterschiede. Das sind die wichtigsten Verschärfungen bei Annahme der Grossstadtrats-Vorlage:

In weiten Teilen der Stadt wird die Anzahl Parkplätze, die Bauherren beim Bau eines Gebäudes mindestens, respektive maximal erstellen müssen, noch mehr gesenkt als in der ursprünglichen Vorlage. In der Zone 3 sind noch 0,2 bis 0,5 Parkplätze pro Wohnung möglich, heute 1. Die Zone 3 umfasst die meisten Aussenquartiere; dies sind etwa Littau (ohne Littauerberg) oder auch Obergütsch und Bramberg. Gemäss dem Komitee «für eine moderne und ökologische Parkplatzpolitik» werden so «mehr autoarme Siedlungen ermöglicht, was mehr Raum für Familien und Personen ohne Auto schafft.»

möglich, heute 1. Die Zone 3 umfasst die meisten Aussenquartiere; dies sind etwa Littau (ohne Littauerberg) oder auch Obergütsch und Bramberg. Gemäss dem Komitee «für eine moderne und ökologische Parkplatzpolitik» werden so «mehr autoarme Siedlungen ermöglicht, was mehr Raum für Familien und Personen ohne Auto schafft.» Der Stadtrat kann bei einer Änderung der Bedingungen in eigener Kompetenz die Zoneneinteilung anpassen. Damit wäre es ihm theoretisch möglich, auch Aussenquartiere in die strengere Innenstadt-Zone 2 umzuteilen, ohne Einbezug des Parlaments.

anpassen. Damit wäre es ihm theoretisch möglich, auch Aussenquartiere in die strengere Innenstadt-Zone 2 umzuteilen, ohne Einbezug des Parlaments. Der Kontrollmechanismus beim Mobilitätskonzept geht weniger weit. Ein solches können Bauherren einreichen, die die minimale Anzahl Parkplätze unterschreiten. Nur bei Verdacht auf Nichteinhalten des Konzeptes kann die Baubewilligungsbehörde vom Grundeigentümer ein Controlling verlangen. Nur bei «wiederholtem» Nichteinhalten sind die minimal erforderlichen Parkplätze zu erstellen.

geht weniger weit. Ein solches können Bauherren einreichen, die die minimale Anzahl Parkplätze unterschreiten. Nur bei Verdacht auf Nichteinhalten des Konzeptes kann die Baubewilligungsbehörde vom Grundeigentümer ein Controlling verlangen. Nur bei «wiederholtem» Nichteinhalten sind die minimal erforderlichen Parkplätze zu erstellen. Bei Neubauten oder neubauähnlichen Umbauten sind neue Parkplätze entweder mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge auszustatten oder es sind Vorkehrungen für eine spätere einfache Nachrüstung zu treffen.

auszustatten oder es sind Vorkehrungen für eine spätere einfache Nachrüstung zu treffen. Von der maximalen Anzahl Parkplätze kann abgewichen werden, wenn «ein überwiegend überregionales öffentliches Interesse besteht» – oder zur Verwirklichung der Ziele der Tourismuszone.

Die Schraube wird beim Parkieren auch angezogen, wenn die Stimmberechtigten ihre Kreuzchen auf dem Stimmzettel bei den beiden Gegenvorschlägen machen. Dabei handelt es sich um die ursprüngliche Version des Stadtrats. Im Parkkartenreglement gibt es demnach folgende Anpassungen:

Für die Dauerparkkarte auf öffentlichem Grund bezahlen Anwohnende und Geschäftsbetriebe in den Zonen A bis U wie bisher 600 Franken pro Jahr, es gibt keine Erhöhung. Für die Zone Z sind es 800 Franken, auch dieser Betrag bleibt demnach unverändert. Die Parkkarte für Handwerks- und Serviceleute bleibt ebenfalls unverändert bei 400, respektive 600 Franken pro Jahr.

auf öffentlichem Grund bezahlen Anwohnende und Geschäftsbetriebe in den Zonen A bis U wie bisher 600 Franken pro Jahr, es gibt keine Erhöhung. Für die Zone Z sind es 800 Franken, auch dieser Betrag bleibt demnach unverändert. Die Parkkarte für Handwerks- und Serviceleute bleibt ebenfalls unverändert bei 400, respektive 600 Franken pro Jahr. Erhöht sich der Landesindex der Konsumentenpreise um mehr als 5 Punkte, kann der Stadtrat die Gebühren auf das folgende Jahr entsprechend der Teuerung anpassen. Darüber entscheidet aber das Parlament.

auf das folgende Jahr entsprechend der Teuerung anpassen. Darüber entscheidet aber das Parlament. Für die Zone Z ist der Bezug einer Dauerparkkarte weiterhin für alle möglich. Man braucht – anders als bei der Vorlage des Grossen Stadtrats – keinen Berechtigungsnachweis.

ist der Bezug einer Dauerparkkarte weiterhin für alle möglich. Man braucht – anders als bei der Vorlage des Grossen Stadtrats – keinen Berechtigungsnachweis. Hingegen: für die Zonen A bis U ist ein Berechtigungsnachweis zwingend. Dieser bescheinigt, dass in der eigenen Wohnliegenschaft kein privater Parkplatz zur Verfügung steht. Geschäftsbetriebe sind nicht explizit erwähnt.

zwingend. Dieser bescheinigt, dass in der eigenen Wohnliegenschaft kein privater Parkplatz zur Verfügung steht. Geschäftsbetriebe sind nicht explizit erwähnt. Parkkarten der Zonen A bis U sind weiterhin auch in der Zone Z gültig.

Im Parkplatzreglement kommt es zwar beim Gegenvorschlag ebenfalls zu Anpassungen. Sie sind jedoch moderater als beim Vorschlag des Grossen Stadtrats. Konkret sind es diese:

Die Anzahl Parkplätze, die Bauherren beim Bau eines Gebäudes mindestens, respektive maximal erstellen müssen, wird in weiten Teilen der Stadt gesenkt. Im Gegensatz zur Vorlage des Grossen Stadtrats bliebe es aber bei den Werten, die der Stadtrat in seinem Konzept Autoparkierung vorgesehen hat. So wären etwa in der Zone 3, die fast alle Aussenquartiere umfasst, noch 0,3 bis 0,7 Parkplätze pro Wohnung erlaubt, heute 1. Das Komitee «für den fairen Parkplatzkompromiss» betont denn auch, dass die Vorlagen des Stadtrats «ja schon genug Verschärfungen» enthalten würden. Im Grundsatz gilt: Je zentraler ein Gebäude liegt, desto tiefer die Zahl der Parkplätze. In der Altstadt sind gar keine Parkplätze erlaubt.

erlaubt, heute 1. Das Komitee «für den fairen Parkplatzkompromiss» betont denn auch, dass die Vorlagen des Stadtrats «ja schon genug Verschärfungen» enthalten würden. Im Grundsatz gilt: Je zentraler ein Gebäude liegt, desto tiefer die Zahl der Parkplätze. In der Altstadt sind gar keine Parkplätze erlaubt. Will der Stadtrat bei einer Änderung der Bedingungen die Zoneneinteilung anpassen, so müsste er über das Parlament gehen. Bei diesem bliebe die Entscheidungskompetenz.

anpassen, so müsste er über das Parlament gehen. Bei diesem bliebe die Entscheidungskompetenz. Beim Mobilitätskonzept ist der Kontrollmechanismus strenger als beim Vorschlag des Grossen Stadtrats. Ein solches können Bauherren einreichen, die die minimale Anzahl Parkplätze unterschreiten. Der Grundeigentümer muss die Einhaltung des Konzepts mit einem Controlling sicherstellen. Bei Nichteinhalten sind die minimal erforderlichen Parkplätze zu erstellen.

ist der Kontrollmechanismus strenger als beim Vorschlag des Grossen Stadtrats. Ein solches können Bauherren einreichen, die die minimale Anzahl Parkplätze unterschreiten. Der Grundeigentümer muss die Einhaltung des Konzepts mit einem Controlling sicherstellen. Bei Nichteinhalten sind die minimal erforderlichen Parkplätze zu erstellen. Für die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge bei neuen Parkplätzen gibt es keine Vorgaben.

bei neuen Parkplätzen gibt es keine Vorgaben. Es besteht generell die Möglichkeit, ausnahmsweise Parkplätze über dem Maximum zu bewilligen, «sofern es die örtlichen Verhältnisse und die bestehende Leistungsfähigkeit des Strassennetzes zulassen und kein Widerspruch zu raumplanerischen Gesichtspunkten entsteht».

Trotz Unterschieden haben die beiden Versionen viel gemeinsam: Dank weniger Dauerkarten soll es mehr Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt geben. Daher wird die maximale Parkzeit im Zentrum auf 60 Minuten beschränkt. Zusätzlich werden auf dem ganzen Stadtgebiet die Parkgebühren erhöht. Im Zentrum kostet eine Stunde neu 3 Franken statt 2.50; in der Zone 2, etwa am Alpenquai, sind es neu 2 Franken statt bisher 1 bis 2. Weiter werden die heutigen Parkuhren für 1,6 Millionen Franken durch digitale Modelle ersetzt. Schliesslich wird bei Neubauten der Normbedarf an Parkplätzen reduziert. Der Stadtrat schreibt dazu:

«Die vorgeschlagenen Massnahmen helfen, die Mobilitäts- und Klimaziele umzusetzen.»