Spitalstrasse: Luzerner Stadtparlament fordert längere Velospur

Stadt Luzern Parlament will durchgehenden Velostreifen auf der Spitalstrasse – Stadtrat dämpft Hoffnung Der Grosse Stadtrat hat am Donnerstag einen 2,5-Millionen-Kredit für die Sanierung der oberen Spitalstrasse bewilligt – und eine Forderung deponiert, die schwierig zu erfüllen sein dürfte. Robert Knobel 07.04.2022, 16.00 Uhr

Die blauen Parkplätze entlang der Spitalstrasse sollen aufgehoben werden. So erhalten Velos mehr Platz. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. März 2022)

Seit 2018 gibt es in Luzern eine «elektronische Busspur» – und zwar auf der Spitalstrasse zwischen Kantonsspital und St. Karli. Dabei wird der Verkehr jeweils auf der Gegenfahrbahn zurückgehalten, damit der Bus diese nutzen und den Stau überholen kann. Die Massnahme war damals ein Novum für Luzern und Teil der Gesamtsanierung der Spitalstrasse.

Jetzt steht die zweite Etappe dieses Projekts an – sie betrifft den oberen Abschnitt zwischen Kantonsspital und Schlossberg. Eine elektronische Busspur wird es dort nicht geben, weil sich der Verkehr sonst zu stark Richtung Schlossberg stauen würde. Trotzdem soll es Verbesserungen geben - und zwar für den Velo- und Fussverkehr: Dank der Aufhebung von sieben Seitenparkplätzen entlang der Spitalstrasse gibt es einerseits mehr Platz auf dem Trottoir, andererseits kann ein neuer Velostreifen gebaut werden.

Bushaltestelle als Problem für Velostreifen

Allerdings soll dieser Velostreifen vor der Bushaltestelle Urnerhof enden - so sehen es die Pläne des Stadtrats vor. Für die Mehrheit des Stadtparlaments, das am Donnerstag das Projekt diskutiert hat, ist dies ein Ärgernis: Sie überwies eine Forderung aus der Baukommission, wonach der Velostreifen – vom Spital her kommend – bis zur Einmündung in die Friedentalstrasse verlängert wird. Wie das genau funktionieren soll, weiss allerdings niemand wirklich. Denn der Velostreifen müsste entlang der Bushaltestelle weitergeführt werden, zudem müsste die Einmündung in die Friedentalstrasse – die dem Kanton gehört – ganz neu geplant werden. Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) zeigte sich zwar bereit, die Frage des durchgehenden Velostreifens nochmals zu prüfen, dämpfte aber die Hoffnungen auf eine überzeugende Lösung,

Abgesehen davon hat das Stadtparlament einen Kredit von 2,5 Millionen Franken für die Sanierung und die Umgestaltung des 400 Meter langen Abschnitts der Spitalstrasse bewilligt.

Die Bushaltestelle Urnerhof: Wo soll hier ein Velostreifen erstellt werden? Diese Frage muss der Stadtrat nochmals prüfen. Bild: Eveline Beerkircher