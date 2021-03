Stadt Luzern Permanence in der Kritik wegen Zusatzkosten bei Coronatests Bei Coronatests werden in der Notfallpraxis im Bahnhof Luzern teils auch ärztliche Untersuchungen vorgenommen. Das stösst bei Patienten auf Unverständnis. Stefan Dähler 24.03.2021, 17.20 Uhr

In der Permanence-Notfallpraxis im Bahnhof Luzern kam es am Wochenende offenbar zu einem grossen Andrang wegen Leuten, die einen Coronaschnelltest durchführen wollten. In sozialen Medien und Zuschriften an unsere Zeitung werden aber nicht nur lange Wartezeiten erwähnt. Sondern auch, dass die Permanence darauf bestehe, dass ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werde und auch Blut entnommen werde. Diese Konsultation habe zur Folge, dass die betroffenen Patienten eine Rechnung erhalten, denn nur die Testkosten werden vom Bund übernommen, nicht aber jene für eine ärztliche Behandlung.