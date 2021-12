Neue Pfähle für die Luzerner Kapellbrücke – so ging das früher

Stadt Luzern Neue Pfähle: Früher wurde dafür die ganze Kapellbrücke ab- und wieder aufgebaut Einzelne Pfähle des Stadtluzerner Wahrzeichens zeigen Alterserscheinungen. Sie werden Anfang Jahr ausgewechselt – mit einer hydraulischen Kettensäge. Früher ging man bei der Erneuerung der Stützen noch radikaler vor. Simon Mathis Jetzt kommentieren 22.12.2021, 16.54 Uhr

Das Wasser der Reuss hat die Stützen der Stadtluzerner Kapellbrücke in Mitleidenschaft gezogen. Drei der insgesamt 27 Joche zeigen Alterserscheinungen, wie die Stadt Luzern am Mittwoch mitteilt. Deshalb werden Anfang Jahr besondere Unterhaltsarbeiten am über 650 Jahre alten Wahrzeichen ausgeführt.