Stadt Luzern Pierre de Meuron zum «Hermitage»-Projekt: «Einen guten Job machen wir dann, wenn wir nicht alles wegwerfen müssen» Architekt Pierre de Meuron sagt im Interview, was Herzog & de Meuron am Hotel Hermitage reizt, wie er über Label-Architektur denkt und woran bei den neuen Zimmern ihre Handschrift erkennbar ist. Interview: Roman Hodel Jetzt kommentieren 13.04.2022, 18.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Worauf legen Sie privat bei der Auswahl eines Hotels Wert?

Pierre de Meuron: Auf verschiedene Dinge. Die Lage spielt eine Rolle, das Essen, aber natürlich auch die Leistungen. Eigentlich der Gesamteindruck, wie ich empfangen werde. Das wollen wir auch im «Hermitage» abbilden. Der Gast soll sich auf dem Weg von der Réception über den Lift bis ins Zimmer wohlfühlen, möglichst lange bleiben und wiederkommen. Persönliche Erfahrungen sind entscheidend. Jacques Herzog und ich könnten nicht funktionale und stimmungsvolle Stadien bauen, wenn wir nicht Fussballfans wären.

Architekt Pierre de Meuron in der neu gestalteten Pop-up-Lobby des Hotels Hermitage. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. April 2022)

Für Laien sehen viele Hotelzimmer weltweit austauschbar aus. Woran ist nun bei den ersten 20 renovierten Zimmern des «Hermitage» die Handschrift von Herzog & de Meuron erkennbar?

An allem. Das Besondere ist der Aufbau. Sie betreten das Zimmer und sind umgeben von dunkelgrünen, stoffbespannten Wänden des Wohnbereichs. Der Blick geht zum Fenster mit der tollen Aussicht auf den See und die Berge. Dort, im hellen Zimmerteil, steht das Bett. Auch das Bad ist sehr stark auf den See ausgerichtet. In den meisten Hotelzimmern ist diese Abfolge umgekehrt. Das ist schon ziemlich unverkennbar.

Blick in ein neu designtes Hotelzimmer. Bild: PD

Das künftige Hotel wird von aussen als Holzkonstruktion wahrgenommen. Effektiv wird aber nur der Aufbau ganz aus Holz sein, beim Rest lediglich die Fassade. Das klingt fast ein bisschen nach Kulissenarchitektur.

Das würde ich so nicht sagen. Wir wollen von der bestehenden Bausubstanz aus ökologischen und ökonomischen Gründen so viel wie möglich erhalten. Einen guten Job machen wir dann, wenn wir nicht alles wegwerfen müssen. Die Fassade wird ohnehin nicht nur aus einer dünnen Holzschicht bestehen, sondern beispielsweise seeseitig aus angebauten Loggias. Das Holz verbindet die Bauten zu einem Ganzen. Daneben ist dieses Material ein wichtiges Postulat der Nachhaltigkeit, hat einen warmen Charakter und sorgt für eine relativ kurze Bauzeit.

Blick auf das künftige Hotel vom See her. Visiualisierung: Herzog & de Meuron

Herzog & de Meuron haben vor gut 15 Jahren in Luzern bereits einmal ein Hotel realisiert – die «Astoria»-Erweiterung. Das einen lobten «die raffinierten Verspiegelungen» des Gebäudes, die anderen kritisierten es als Label-Architektur. Wie sehr stört Sie das?

Architektur wird unterschiedlich wahrgenommen. Am Ende geht es immer um die funktionale und gestalterische Qualität eines Gebäudes – im Fall des «Hermitage» für die Gäste, die Luzerner und die Eigentümer.

Gibt es in Luzern ein Gebäude, das Sie gerne sanieren würden?

Da kommt mir spontan keines in den Sinn. Aber apropos Zentralschweiz. Wir arbeiten sehr leidenschaftlich am Titlis-Projekt. In der Schweiz gibt es nicht viele Berge wie den Titlis und erst noch im Herzen der Schweiz.

Sie sind Verwaltungsratspräsident von Herzog & de Meuron – warum stellen Sie dieses Projekt überhaupt vor?

Meine Frau und ich verbringen sehr viel Freizeit am Vierwaldstättersee. Die Bauherrschaft und wir haben beide den hohen Anspruch, das Potenzial dieses einzigartigen Ortes auszuschöpfen und zur Geltung zu bringen. Das Projekt ist wichtig für Luzern. Deshalb ist dieses Hotelprojekt so interessant für uns. Es interessiert mich, es zu vertreten und ich bin gespannt auf die Rückmeldungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen