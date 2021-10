Stadt Luzern: Baubewilligung für Notschlafstelle eingereicht

Stadt Luzern Planung neuer Notschlafstelle abgeschlossen: Antrag auf Baubewilligung wurde eingereicht Das betreute Wohnen und die Notschlafstelle des Vereins Jobdach Luzern sollen an den Neuweg 3 in Luzern ziehen. Nachdem die dreijährigen Vorbereitungen abgeschlossen sind, braucht es nun noch die Baubewilligung. 28.10.2021, 09.49 Uhr

Die Notschlafstelle und das betreute Wohnen «Obdach» soll an den Neuweg 3 in Luzern kommen. Bild: PD

Die Liegenschaft am Neuweg 3 gehört zu der Gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Luzern (GSW Luzern). Momentan vermietet die GSW Luzern dort 60 Kleinwohnungen an Menschen mit eingeschränkter Wohnkompetenz, wie es in einer Mitteilung von Jobdach heisst. Zukünftig sollen dort auch die Notschlafstelle mit 15 Plätzen und das «Obdach» mit 22 Studios untergebracht werden. Wie es weiter heisst, erhalten diejenigen, welche ausziehen müssen, eine Wohnung in einer anderen Liegenschaft der GSW Luzern.