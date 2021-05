Stadt Luzern Polizei nimmt mutmasslichen Drogendealer fest Die Luzerner Polizei hat am Montag in der Stadt Luzern einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden diverse Drogen sichergestellt. 11.05.2021, 16.22 Uhr

(pw) Der 46-jährige Mann wurde am Montagmorgen in einer Wohnung in der Stadt Luzern festgenommen. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung. In der Wohnung hat die Polizei Kokain und Heroin sichergestellt. Zudem hat sie Drogenutensilien, Verpackungsmaterial und mutmassliches Drogengeld aufgefunden. Der Mann aus Albanien wurde festgenommen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.