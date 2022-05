Luzern: Rund 100 Bussen für Velofahrer

Stadt Luzern Polizei büsst in der ganzen Stadt Luzern in kurzer Zeit 100 Zweiradfahrer Missachten von Rotlicht und Befahren des Trottoirs. Das sind die häufigsten Vergehen bei Kontrollen von Velofahrenden an mehreren Standorten in der Stadt Luzern. 12.05.2022, 09.21 Uhr

Die Luzerner Polizei führte am Mittwoch, 11. Mai, an mehreren Orten in der Stadt Luzern Kontrollen bei Zweirädern durch. Die Kontrollen fanden zwischen 6.30 und 8.30 Uhr sowie zwischen 11 und 13 Uhr an den Standorten Obergrundstrasse/Moosstrasse, Baselstrasse/Gibraltarstrasse sowie Alpenstrasse/Schweizerhofquai statt, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.