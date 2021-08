Stadt Luzern: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Stadt Luzern «Sehr unkontrolliert» unterwegs: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung hat die Luzerner Polizei am Donnerstag auf der Haldenstrasse einen betrunkenen Autofahrer kontrolliert. Der Mann war mit 1,8 Promille mit seinem Auto unterwegs. 13.08.2021, 13.18 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 12. August, kurz vor 23 Uhr, auf der Haldenstrasse in der Stadt Luzern, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Freitag mitteilte. Ein Passant meldete der Polizei, dass ein Lenker mit seinem Auto sehr unkontrolliert unterwegs sei. Die Polizei konnte den 57-jährigen Lenker anhalten – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.