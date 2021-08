Luzern: Polizei zieht Autoposer aus dem Verkehr

Stadt Luzern Polizei zieht Autoposer aus Verkehr Die Polizei hat einen Autoposer gestoppt, welcher durch seine Fahrweise Fussgänger gefährdete. Dem 19-jährigen Mann wurde der Führerausweis abgenommen und das Auto sichergestellt. 16.08.2021, 09.16 Uhr

Die Luzerner Polizei hat am Samstagabend in der Stadt Luzern eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei ist an der Frohburgstrasse um 21.30 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer aufgefallen, welcher den Automotor übermässig aufheulen liess, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Der Junglenker fuhr mit übermässiger Geschwindigkeit weg und liess dabei die Autoräder durchdrehen.