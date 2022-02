Stadt Luzern: Polizeihund Fox spürt in Littau einen Dieb auf

Littau Polizeihund Fox spürt mutmasslichen Dieb auf – eine weitere Person noch flüchtig Zwei mutmassliche Täter, zwei versuchte Diebstähle, ein Polizeihund, eine Festnahme. Das ist die Bilanz einer nächtlichen Aktion in Luzerner Ortsteil Littau. 22.02.2022, 15.28 Uhr

Zwei Diebe wurden der Polizei am Sonntag 20. Februar kurz vor 22 Uhr gemeldet. Gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei hätten zwei unbekannte Männer an der Luzernerstrasse in Littau Dinge aus einem parkierten Fahrzeug entwendet und seien dann zu Fuss geflüchtet.