Stadt Luzern Bei Kontrolle: 29-Jähriger schlägt und bedroht Polizist massiv Bei einer Kontrolle am Sonntagabend hat ein 29-jähriger Mann aus Sri Lanka gezielt auf einen Polizisten der Luzerner Polizei geschlagen und diesen diesen mit dem Tod bedroht. Die Polizei wollte den Mann wegen Verdacht auf Drogenhandel kontrollieren. 22.11.2021, 14.31 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr, in der Stadt Luzern. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt, befanden sich vor einem Gebäude an der Theaterstrasse zwei auffällige Personen, welche der Polizei gemeldet wurden. Die Polizei sei davon ausgegangen, dass vor Ort Drogen gehandelt werden.