stadt luzern Die Post-Filiale am Hirschengraben zieht um Ab kommendem März zieht die Post in die Filiale von Von Moos Sport und Hobby ein. Darüber hinaus eröffnet eine neue Geschäftskundenstelle am Hirschengraben. 03.12.2020, 13.52 Uhr

Bald heisst es «Kisten packen»: Die Postfiliale am Hirschengraben zügelt an den Kasernenplatz.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. Januar 2012)

(zgc) Die Postfiliale am Hirschengraben Luzern zieht voraussichtlich Ende März 2021 in die Filiale von Von Moos Sport und Hobby am Kasernenplatz um. Das Angebot der neuen Filiale mit Partner umfasst die wichtigsten Postgeschäfte, wie die Post am Donnerstag mitteilte. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag durchgehend von 9 bis 18.30 Uhr (donnerstags bis 20 Uhr) und am Samstag von 9 bis 17 Uhr.

Laut Mitteilung richtet die Post darüber hinaus am jetzigen Standort der Filiale am Hirschengraben eine neue unbediente Geschäftskundenstelle ein. Diese wird von Montag bis Freitag jeweils am Nachmittag ihre Tore öffnen. Postfächer und Briefeinwürfe werden das Angebot ergänzen.

Bis zum Umzug in gut drei Monaten bleibt die Filiale am Hirschengraben wie gewohnt für Kunden geöffnet.