Schutz des Würzenbachquartiers vor Überschwemmungen: Stadt Luzern präsentiert Massnahmen Die Stadt Luzern präsentierte am Dienstag Hochwasserschutzmassnahmen für das Würzenbachquartier. Damit reagieren die Behörden auf die dort regelmässig überschwemmten Strassen. 15.09.2020, 11.46 Uhr

Hochwasser nach einem starken Unwetter auf der Haldenstrasse beim Verkehrshaus im Juli. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 2. Juli 2020)

(pjm) In Folge von Starkregen trat der Gerlisbach am 2. Juli an der Schädrütistrasse/Schlösslihalde über die Ufer. In einer Medienmitteilung der Stadt Luzern wird die Überlastung des 2018 erbauten Geschiebereglers (im Bild) verantwortlich gemacht. So wurde dieser von Geschiebe und Sperrholz verstopft, woraufhin Material in den unterirdischen Bachlauf gelangte und auch diesen verstopfte. Zudem sei das Entwässerungsnetz für die Strassen überlastet gewesen.