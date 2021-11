Stadt Luzern: Das Restaurant Weisse Schloss feiert Neueröffnung

Stadt Luzern Quartierbeiz erstrahlt in neuem Glanz: Das «Weisse Schloss» feiert Neueröffnung Während zweieinhalb Monaten war das «Weisse Schloss» und die dazugehörige «Nachbar» wegen Umbauarbeiten geschlossen. Nun sind die Lokale wieder offen. Pascal Studer Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Emmanuel Gimenez, Chefkoch Patrick Stocker und Besitzer Bernhard Müller im «Weissen Schloss». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. Oktober 2021)

Ein Augenschein zeigt: Beim Restaurant Weisses Schloss an der Moosstrasse 7 ist in den letzten zweieinhalb Monaten einiges gegangen. Bernhard Müller und Emmanuel Giménez sitzen an einem Ecktisch. Müller ist einer von drei Inhabern der Stinac AG, zu welcher die Quartierbeiz gehört, Giménez ist seit fünf Jahren Geschäftsführer. Am 13. August haben sie hier zum letzten Mal Gäste bedient. Dann starteten die Renovationsarbeiten, welche nun beendet sind. Heute Dienstag feiert das «Weisse Schloss» seine Wiedereröffnung.

Bernhard Müllers Blick schweift durch den Raum. «Umgebaut wurde ziemlich viel», sagt er. So gehörten unter anderem das Mobiliar, das Licht- und Farbkonzept oder die Deckensegel, die für eine angenehme Akustik sorgen, zu den Neuheiten im Lokal. Dabei wurde die Stuckatur des über 100 Jahre alten Jugendhauses vereinzelt wieder aufgenommen – etwa bei der Wand im hinteren Teil des Lokals.

Das Restaurant Weisses Schloss in Luzern ist bereit für die Wiedereröffnung nach dem Umbau.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. Oktober 2021)

Die «Nachbar» teilt die Infrastruktur mit dem «Weissen Schloss»

Doch die optische Auffrischung sei nicht der Hauptgrund für die Umbauarbeiten gewesen: Vor allem die Infrastruktur – Kühlung, Lüftung, Heizung oder sanitäre Anlagen – musste renoviert werden. Deshalb war auch die «Nachbar», die Apérobar, die zum «Weissen Schloss» gehört, ebenfalls seit Mitte August zu. Denn: All diese Komponente teilen die beiden Lokale, so Müller. «Wir haben also quasi eine doppelte Neueröffnung», sagt der 38-Jährige lächelnd.

Auch das Menu habe man etwas geändert. Neben den «alten Klassikern» – der Geschäftsleiter Giménez nennt unter anderem das Wiener Schnitzel, Markbein oder die Leber – sei neu auch jeweils ein Dreigänger mit saisonalem Schwerpunkt auf der Karte. «Im November fokussieren wir uns etwa auf Trüffeln», sagt er. Dabei seien ihm und seinem Team vor allem Nachhaltigkeit und Regionalität wichtig. So arbeite man beispielsweise beim Einkauf der Edelpilze «mit einem Partner aus Luzern zusammen, welcher in Italien die Trüffeln einkauft und zu uns bringt».

Gemäss dem Statistikdienst Statista ernähren sich Stand Juni 2020 rund 2,6 Prozent der Schweizer Bevölkerung vegan und fast 6 Prozent vegetarisch – Tendenz steigend. Jede fünfte Person verzichtet zudem häufig auf Fleisch. Welches Angebot gibt es für diese Gruppe? Giménez führt aus: «Vor allem für Vegetarier haben wir einiges auf der Speisekarte – derzeit etwa hausgemachte Kürbisgnocchi.» Auch für Veganerinnen und Veganer sei etwas dabei. «Nach einer Voranmeldung können wir hier speziell auf ihre Bedürfnisse eingehen. Aber natürlich finden wir auch bei spontanen Besuchen eine Lösung», ist der 32-Jährige überzeugt. Die Menupreise bewegen sich zwischen 30 und 50 Franken.

Umbau kostete rund eine Million Franken

Nach zweieinhalbmonatigem Stillstand kann also das 16-köpfige Team von Müller und Giménez wieder Gäste verwöhnen. Dabei sei ihnen ein ungezwungener Umgang wichtig – dies gehöre zur Tradition. «Wir haben keine spezielle Zielgruppe. Vom Banker mit Krawatte bis zur Malerin in Baukleidern sind bei uns alle willkommen», erzählt Müller. Ausser am Sonntag – dann sei das Lokal geschlossen, ergänzt Giménez augenzwinkernd.

Tischset im umgebauten Restaurant Weisses Schloss.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. Oktober 2021)

Dass die Umbauarbeiten in dieser Art durchgeführt werden konnten, haben die beiden auch ihrer Vermieterin zu verdanken. Müller sagt: «Wir sind sehr froh über unser vertrauensvolles und partnerschaftliches Verhältnis.» Die Kosten für die Renovation würden sich auf rund eine Million Franken belaufen – eine Summe, welche die Stinac AG unmöglich selber stemmen konnte. «95 Prozent der Kosten hat die Lokaleigentümerin übernommen. Die restlichen 50'000 Franken haben wir eingeschossen», rechnet Müller vor.

Gleichzeitig habe man den Mietvertrag verlängert: Das «Weisse Schloss» dürfte demnach für die nächsten zehn Jahre an der Moosstrasse bleiben – mit Option für weitere fünf Jahre. Doch dies ist Zukunftsmusik: Nun ist es endlich wieder an der Zeit, das Lokal mit Leben zu füllen.

