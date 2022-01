Quartierbewohner gestalten Garten bei St. Karli Schule Luzern

Stadt Luzern Quartierbewohnende und Kinder sollen Schulhausgarten St. Karli bepflanzen Welche Pflanzen sollen im Schulhausgarten wachsen? Bewohnende und Schulkinder aus dem Quartier sammeln Ideen und setzen diese anschliessend gemeinsam um. 03.01.2022, 17.51 Uhr

Der Schulhausgarten St. Karli wird in den kommenden Monaten neu bepflanzt. Gesucht sind Bewohnende der umliegenden Quartiere, die bereit sind, sich freiwillig für das Projekt zu engagieren. Botanische Vorkenntnisse sind nicht nötig, wichtiger sind Motivation und Freude am Gestalten und Gärtnern. Das schreiben in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Montag die Schule St. Karli, die Quartierarbeit, die Quartierentwicklung BaBeL (Basel-/Bernstrasse Luzern) als Standortleitung und die pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz.