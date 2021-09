Stadt Luzern Leere Läden in der Altstadt? «Das hat es alles früher schon gegeben» – Präsidenten des Quartiervereins im Gespräch Die Luzerner Altstadt kämpft mit vielen Klischees. Wer dort wohnt, sieht diese aber mit ganz anderen Augen. Wir haben mit dem abtretenden und dem neuen Präsidenten des Quartiervereins gesprochen. Robert Knobel 1 Kommentar 07.09.2021, 11.30 Uhr

Der alte (Pierre Rügländer, rechts) und der neue Quartiervereinspräsident (Marco Castellaneta, links) beim Weinmarktbrunnen, mitten in der Altstadt. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 1. September 2021)

Schmucke Gässchen, geschichtsträchtige Häuser – aber auch überteuerte Mieten, Massentourismus, Uhren-Monokultur, Lärm und Gedränge: Die öffentliche Wahrnehmung der Luzerner Altstadt sagt vielleicht mehr über die Gesellschaft aus als über die Altstadt selber. Denn diese ist im Grunde «einfach ein Quartier wie andere auch», sagt Marco Castellaneta. Er muss es wissen. Der 56-Jährige hat fast sein ganzes Leben zwischen Mühlen- und Löwenplatz verbracht. Ende August wurde Castellaneta, der beruflich als Direktor der Aargauer Museen tätig ist, zum neuen Präsidenten des Quartiervereins Altstadt gewählt.

Natürlich ist sich Castellaneta bewusst, dass die Altstadt viel stärker im öffentlichen Fokus steht als andere Quartiere. Auch wer nicht dort wohnt, interessiert sich für das Geschehen in der Altstadt und masst sich ein Urteil darüber an. «Man verbindet mit der Altstadt Ansprüche und Erwartungen, die man an kein anderes Quartier stellen würde», sagt Castellaneta und nennt die emotionalen Debatten rund um den Branchenmix als Beispiel.

Leere Läden? «Das hat es doch alles früher schon gegeben»

Apropos Branchen: Gerade in der jetzigen Krisenzeit fallen die leeren Schaufenster auf, die auch in der Luzerner Altstadt zunehmend zu finden sind. Doch dies bringt Pierre Rügländer (80) nicht aus der Ruhe. «Das hat es doch alles früher schon gegeben», sagt der soeben abgetretene Präsident. Rügländer war ganze 50 Jahre im Vorstand des Quartiervereins aktiv, sein Urgrossvater hatte 1897 das Warenhaus Knopf am Hirschenplatz eröffnet. «Leere Lokale sind so normal wie ein Baum, der Blätter abstösst, damit neue wachsen können», sagt Rügländer. Für ihn ist klar: Auch wenn Ladenflächen bisweilen länger leer stehen, weil niemand den geforderten Mietzins zahlen will – früher oder später wird jedes Lokal wieder mit Leben gefüllt. «Da bin ich ein absoluter Verfechter des freien Markts», sagt Rügländer und macht auch gleich klar, dass er von politischen Bestrebungen, Mieten und Branchenmix zu lenken, überhaupt nichts hält.

Marco Castellaneta, dessen Grossmutter in der Altstadt einen Hutladen führte, fügt hinzu:

«Ein ausgeglichener Branchenmix ist ein Ziel, das die ganze Stadt betrifft. Es gibt keinen Grund, an die Altstadt strengere Ansprüche zu stellen.»

Und überhaupt: Aus Sicht der rund 2100 Einwohnerinnen und Einwohner gibt es in der Altstadt fast alles, was es zum Leben braucht: Supermärkte, Restaurants, Bäckereien, Apotheken und Kleiderläden.

Kampf um die Joghurts bei Coop City

Castellaneta und Rügländer räumen allerdings ein, dass der Mix nicht immer so optimal war wie heute – vor allem bei den Lebensmitteln gab es bis vor kurzem Lücken. Doch die Altstadtbewohner wissen sich durchaus zu wehren. Als Coop City plötzlich die Joghurts wegräumte, um noch mehr Schokolade an Touristen verkaufen zu können, intervenierte Marco Castellaneta persönlich beim obersten Coop-Chef. Mit Erfolg.

Sowohl der alte als auch der neue Präsident betonen, dass sich die Luzerner Altstadt grundsätzlich in einem guten Gleichgewicht befinde. «Wir sind nicht Venedig, wo es praktisch keine Einheimischen mehr gibt», sagt Marco Castellaneta.

Im Winter fahren die Altstadtbewohner Ski am Musegghügel

Er habe sogar den Eindruck, dass das Quartierleben in jüngster Zeit wieder mehr Schwung erhalten hat. «Im letzten Winter gingen die Leute am Musegghügel Ski fahren und vor dem Rathaus wurde Fussball gespielt.» Auch was die Wohnungspreise betrifft, räumt Castellaneta mit einem weiteren Klischee auf. «Abgesehen von einigen luxuriös ausgebauten Maisonetten, sind die Mieten nicht höher als anderswo.» Dafür spreche auch, dass es eine gesunde Fluktuation von etwa 50 bis 70 Neuzuzügen pro Jahr gibt.

Welche Zukunft hat die Altstadt? Marco Castellaneta beobachtet vermehrt Zuzüge von neuen Branchen wie Werbeagenturen oder IT-Firmen, die sich in den oberen Geschossen der Altstadthäuser niederlassen. Der Stadtrat ist gerade dabei, ein City-Management aufzubauen, das die verschiedenen Ansprüche und Interessen innerhalb der Altstadt koordinieren soll. Der neue Quartiervereinspräsident erwartet davon keine Wunder. Die Altstadt sei nun einmal kein Shoppingcenter, das man von oben lenken kann, sondern ein komplexer Mikrokosmos, der sich ein Stück weit auch selber reguliert. So, wie sie es schon seit Jahrhunderten erfolgreich tut.