Stadt Luzern Rechtsabbiegen bei Rot: Velofahrer warten auf neue Schilder Ab ersten Januar dürfen Velofahrer in bestimmten Fällen trotz Rotlicht rechts abbiegen. In der Stadt Luzern lässt die entsprechende Beschilderung allerdings noch auf sich warten. 06.01.2021, 18.44 Uhr

Velofahrer beim Zähler am Schweizerhofquai.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 17. März 2020)

(rk) Weiterfahren trotz Rotlicht? Dies ist seit dem 1. Januar für Velofahrer in bestimmten Fällen erlaubt. Konkret dürfen sie nach rechts in Nebenstrassen abbiegen, auch wenn die Ampel für die Hauptfahrrichtung auf rot steht. Der Bundesrat hat per 2021 entsprechende Bestimmungen erlassen.