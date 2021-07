Luzern: Fusionieren Heime, Spitex und Quartierarbeit zu einer AG?

Stadt Luzern Rechtsform des geplanten Altersunternehmens im Visier des Parlaments Stadtparlamentarier befürchten, dass bei der Zusammenlegung von Heimen, Spitex und Quartierarbeit Vicino ein schwerfälliges Vehikel entstehen könnte. Beatrice Vogel 28.07.2021, 05.00 Uhr

Die Stadt Luzern möchte die Zusammenlegung der Heim-AG Viva Luzern , der Spitex Stadt Luzern und der Quartierarbeit Vicino Luzern überprüfen. Dies soll der integrierten Versorgung von älteren Menschen dienen.

. Infrage käme etwa eine öffentlich-rechtliche Anstalt oder auch ein Verein. Die Fraktionen sind sich uneinig.

Die Stadt Luzern will gemeinsam mit der Heim-AG Viva Luzern, der Spitex Stadt Luzern sowie der Quartierarbeit Vicino Luzern die Zusammenlegung der drei Organisationen prüfen. Ziel davon ist es, eine integrierte Versorgung von älteren Menschen aus einer Hand anzubieten. Das Vorhaben basiert unter anderem auf zwei Vorstössen, die vom Luzerner Stadtparlament überwiesen wurden: eine Motion der Grünen für bezahlbaren Wohnraum für ältere Menschen sowie ein Postulat für integrierte Versorgung von Grünen und SP.

Kürzlich wurde eine weitere Motion eingereicht, die noch nicht behandelt wurde, jedoch in einem Zusammenhang mit den Plänen des Stadtrats steht: Geprüft werden soll, ob die Rechtsform der gemeinnützigen Aktiengesellschaft für die ausgelagerten städtischen Unternehmen VBL, EWL, Viva und Hallenbad noch geeignet ist. Statt der AG in Besitz der Stadt käme auch die öffentlich-rechtliche Anstalt (bis vor kurzem etwa das Luzerner Kantonsspital), der Gemeindeverband (beispielsweise Real) oder ein Verkauf der Aktien in Frage, so die SVP- und SP-Motionäre. Auch ein Verein – wie es Spitex und Vicino heute sind – wäre eine Möglichkeit.

SP: «Vermute, dass der Stadtrat eine AG favorisiert»

Hintergrund der Motion sind die Probleme bei den VBL hinsichtlich der beschränkten Oberaufsicht und politischen Steuerungsmöglichkeit. Doch dieselben Schwierigkeiten kann es bei jeder stadteigenen AG geben. Für das neue Unternehmen im Altersbereich ist zwar noch keine Rechtsform gewählt. Auch dieser Aspekt soll Teil der geplanten Prüfung sein. Allerdings: «Ich vermute, dass der Stadtrat eine AG favorisiert, auch weil die Viva bereits eine ist», sagt Grossstadtrat Claudio Soldati (SP).

Die Rechtsform ist denn auch jener Aspekt der geplanten Fusion, auf den die SP-Fraktion ein besonderes Augenmerk legen wird.

«Die Probleme bei den VBL zeigen, dass das Beteiligungsmanagement nicht ausreicht, um demokratische Mitbestimmung und ein wirkungsvolles Controlling der AG zu gewährleisten»,

Claudio Soldati (SP) vermutet, dass der Stadtrat eine AG will. Bild: PD

führt Soldati aus. «Wir werden deshalb fordern, dass auch andere Rechtsformen wie die öffentlich-rechtliche Anstalt seriös geprüft werden.» Soldati kritisiert darüber hinaus, dass bereits die Gründung eines neuen Unternehmens angedacht wird, bevor das VBL-Debakel aufgearbeitet wurde.

Grösse wird kritisch beurteilt

Auch die Grösse des Altersunternehmens beäugt die SP kritisch. «Das wäre mit mehr als 1600 Mitarbeitenden neben dem Kantonsspital das grösste Unternehmen in der Stadt Luzern und organisatorisch hochkomplex», so Soldati. Es stelle sich dabei die Frage, ob es wirklich effizienter als heute und trotzdem niederschwellig agieren könne. Abgesehen davon begrüsse es die SP-Fraktion grundsätzlich, dass der Stadtrat die Schwierigkeiten im Altersbereich lösen wolle. Die integrierte Versorgung sei schliesslich eine ihrer Forderungen.

Thomas Gfeller (SVP), Mitunterzeichner des erwähnten Vorstosses, ist es vor allem wichtig, dass die Politik weiterhin Einfluss hat auf einen Betrieb. «Bei der VBL-Affäre war es komisch, dass die Stadt im Verwaltungsrat vertreten war, aber nichts bewirken konnte.» Es sei daher legitim, alternative Betriebsformen zu prüfen, damit sich solches nicht wiederholt.

Thomas Gfeller (SVP) ist wichtig, dass die Politik weiterhin Einfluss auf den Betrieb hat. Bild: PD

«Der Altersbetrieb wäre ein sehr grosser Kuchen, da ist es zwingend, dass wir uns einbringen können, sonst können wir den Laden auch verkaufen.»

Grundsätzlich stehe er der Zusammenlegung der Altersangebote offen gegenüber. «Es ist denkbar, dass da viele Synergien entstehen, doch es ist noch zu früh, um das detailliert beurteilen zu können.»

Bedenken wegen der Schwerfälligkeit des Unternehmens

Ergebnisoffen zeigt sich auf Anfrage die GLP-Fraktion. «Wir halten es für sinnvoll, die Altersversorgung regelmässig zu überprüfen und neue Ideen seriös abzuklären», sagt Jules Gut. Auch betreffend Rechtsform sei die GLP offen, sofern sie sauber geprüft und Alternativen aufgezeigt werden. Gut äussert einzig Bedenken hinsichtlich der Schwerfälligkeit eines so grossen Unternehmens im Altersbereich.

«Ein Vorteil von Vicino ist, dass der Verein sehr agil und niederschwellig agieren kann.»

Jules Gut (GLP) sieht einen Vorteil vom Verein Vicino, dass dieser sehr agil und niederschwellig agieren könne. Bild: PD

Durch eine Zusammenlegung mit Heimen und Spitex werde die Organisation womöglich träge. «Allerdings besteht dann die Möglichkeit, dass neue kleine Organisationen entstehen, die das Vakuum füllen», so Gut.

Es sei richtig, dass die Stadt sich Gedanken über die zukünftige Ausrichtung der Altersversorgung macht, findet CVP-Fraktionschefin Mirjam Fries.

«Wir fragen uns aber schon, ob die angedachte Fusion nicht zu einem Bürokratiemonster führt, auch wenn der Stadtrat dies verneint.»

Mirjam Fries (CVP) befürchtet ein «Bürokratiemonster.» Bild: PD

Kleinere Einheiten könnten flexibler auf Veränderungen reagieren. «Falls, dann sähen wir eine Fusion von Viva und Spitex noch eher, als zusätzlich noch Vicino zu integrieren.» Unabdingbar sei, dass es weiterhin eine Wahlfreiheit und kein staatliches Monopol gibt: «Kann beispielsweise auch eine private Dienstleistung bezogen werden, wenn die Wohnung städtisch ist?» Die Rechtsform sei nicht die erste Entscheidung, welche es zu treffen gelte.

Private Anbieter nicht ausschliessen

Die Fraktion Grüne/Junge Grüne begrüsst das Projekt, wie sie in einer Stellungnahme schreibt. Es entspreche «in weiten Teilen unseren Forderungen». Mit der Bündelung der Altersangebote würden Angebotslücken in der Versorgungskette geschlossen. Wie die CVP betonen auch die Grünen, dass dabei auch die privaten Anbieter «jederzeit einen guten Zugang zur integrierten Versorgung haben» sollen. Die älteren Menschen sollen «auch in Zukunft Wahlfreiheit haben». Die Rechtsform müsse noch gefunden werden. Die Grünen halten aber fest, dass gemeinnützige Aktiengesellschaften im Gesundheitswesen weit verbreitet sind und meist gut funktionieren, «da sie als eigenständige Unternehmen rasch auf Bedürfnisse reagieren können». Die stätischen Alterswohnungen dagegen seien in den letzten 20 Jahren kaum weiterentwickelt worden:

«Es ist eine Mär zu glauben, alles sei besser, wenn es innerhalb der Stadtverwaltung bleibt.»

Weiter schreiben die Grünen, dass die Spitex der Stadt Luzern heute ein privater Verein sei, die Stadt könne nur mittels Leistungsvereinbarungen Einfluss nehmen. Mit dem angedachten Modell der integrierten Versorgung wäre die Spitex direkt im Besitz der Stadt. Dies würde die Steuerungsmöglichkeiten durch die Politik stark erhöhen, was die Grünen begrüssen.

Die FDP steht der Idee der Zusammenführung grundsätzlich positiv gegenüber, schreibt Fraktionschef Marco Baumann. Es könnte eine Vereinfachung und eine bessere Übersichtlichkeit der Angebote für die städtische Bevölkerung erreicht werden. Es seien aber noch viele Fragen offen.

«Ob schlussendlich ein Mehrwert mit einer integrierten Versorgung geschaffen werden kann, wird der ergebnisoffene Prozess zeigen.»

Marco Baumann (FDP) steht der Zusammenführung grundsätzlich positiv gegenüber. Bild: PD

Zur Betriebsform meint Baumann: «Falls eine Fusion angestrebt wird, gehe ich davon aus, dass sich analog der Auslagerung der Altersheime eine Aktiengesellschaft im Besitz der Stadt Luzern als beste Variante zeigen wird. Erfahrungen mit der Viva Luzern AG belegen, dass sich diese Betriebsform bewährt hat.»