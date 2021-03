Stadt Luzern Rund 170 Personen an unbewilligter Corona-Demo – Polizei stellt Ordnungsbussen aus Am Montagabend haben in Luzern rund 170 Personen gegen die Corona-Massnahmen protestiert. 30.03.2021, 11.33 Uhr

(jb)

In der Stadt Luzern wurde am Montagabend erneut gegen die Corona-Massnahmen demonstriert. Gemäss PilatusToday haben an der unbewilligten Demonstration rund 170 Personen teilgenommen.

Die Polizei war vor Ort und hat am Ende der Kundgebung Personalien aufgenommen und Ordnungsbussen verteilt. Die Demonstration war nicht bewilligt und es wurden offenbar keine Gesichtsmasken getragen.