Abstimmung Reuss-Oase: Darum gehts in der Stadt Luzern am 15. Mai

Stadt Luzern Schöneres Reussufer: Darüber stimmt die Stadt Luzern am 15. Mai ab «Reuss-Oase» heisst die Initiative, die in der Stadt Luzern zur Abstimmung kommt. Der Name tönt vielversprechend – doch ein Ja hätte kaum spürbare Auswirkungen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 03.05.2022, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Initiative der Juso «Reuss-Oase: Ein Freiraum für alle!» will das Reussufer zwischen Spreuerbrücke und Nordpol (Reussbühl) aufwerten.

Blick auf das Gebiet Fluhmühle. Vor allem das rechte Reussufer (hier auf dem Bild links) soll aufgewertet werden. Bild: Manuela Jans-Koch

Konkret schlägt sie zum Beispiel ein Flussbad beim Kasernenplatz und Pontons fürs Reussschwimmen vor. Zudem soll das rechte Reussufer (Seite Autobahn) einen durchgehenden Fussweg erhalten. Weitere Ideen sind ein Erlebnis- und Themenpfad und zusätzliche Buvetten.

Nein. Ein Flussbad beim Kasernenplatz ist aus Gewässerschutzgründen nicht möglich, zudem würde dies die Abflusskapazität der Reuss beeinträchtigen. Dies, obwohl früher bereits einmal ein solches Bad beim Kasernenplatz existierte (der legendäre, 1971 abgerissene «Mississippi-Dampfer»). Aus denselben Gründen sind auch Pontons für Reussschwimmer gemäss Stadtrat nicht realistisch.

Die Badeanstalt unterhalb der Spreuerbrücke. Sie wurde 1971 abgerissen. Bild: Stadtarchiv

Ein Ja wäre vor allem eine symbolische Bestätigung, dass die Bevölkerung eine Aufwertung des Reussufers wünscht. Denn im Grunde plant die Stadt bereits heute genau das, was die Initiative fordert (mit Ausnahme der nicht erfüllbaren Forderungen einer Badi und Schwimm-Pontons). Der Stadtrat erklärt denn auch, er beabsichtige die Initiative umzusetzen, indem er die ohnehin geplanten Projekte vorantreibt. Ein Nein an der Urne würde daran nichts Grundsätzliches ändern, gemäss Stadtrat könnten aber einzelne Projekte in der Priorität nach hinten rücken.

Rechtes Reussufer: Weite Teile des Ufers sind zwar durch den Autobahn-Viadukt verunstaltet. Trotzdem sollen hier die Fuss- und Velowege ausgebaut werden. Ziel ist eine bequeme Veloroute vom Stadtzentrum nach Emmenbrücke, die den bestehenden Xylophonweg am anderen Ufer entlastet. Beim Reusszopf soll eine neue Fuss-/Velobrücke gebaut werden, um die beiden Ufer zu verbinden. Dies ist auch Teil des neuen Velohauptrouten-Netzes, über das ebenfalls am 15. Mai abgestimmt wird.

Ausschnitt aus dem geplanten Velorouten-Plan, über den am 15. Mai abgestimmt wird.

Hier soll der neue Park an der Reuss entstehen, die Wohnhäuser müssen dafür weichen. Bild: Dominik Wunderli

Geissmattpark: Die heute wenig attraktive Grünfläche bei der Geissmattbrücke soll bis 2025 deutlich an Aufenthaltsqualität gewinnen. Auch der Zugang zum Wasser soll vereinfacht werden. Ein entsprechendes Projekt ist in Ausarbeitung.

So könnte der Geissmattpark künftig aussehen. Visualisierung: PD

Die Initiative Reuss-Oase ist politisch weitgehend unbestritten. Der Stadtrat empfiehlt ein Ja, genauso wie das Stadtparlament, das der Initiative mit 45 zu 0 Stimmen zustimmte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen