Stadt LUzern Schweizweit einzigartiger Pilotversuch zeigt: Neue Ampelsteuerung bringt kürzere Wartezeiten für alle Der Test eines neuen Steuerungssystems für Lichtsignalanlagen an der Tribschenstrasse in Luzern war erfolgreich. Obwohl Busse dabei bevorzugt werden, hat sich die Wartezeit aller Verkehrsmittel verkürzt. Beatrice Vogel 16.12.2020, 15.30 Uhr

Die Stadt Luzern hat an zwei Kreuzungen der Tribschenstrasse ein neuartiges Steuerungssystem für Lichtsignalanlagen getestet. Die nun vorliegende Auswertung zeigt: Die Wartezeit aller Verkehrsteilnehmer konnte massgeblich reduziert werden. Die Stadt hat laut einer Mitteilung deshalb entschieden, das System an den beiden Kreuzungen beizubehalten und weitere Standorte dafür zu prüfen.

Die Kreuzung Tribschen-/Kellerstrasse, wo die neue Steuerung bereits in Betrieb ist.

Konkret handelt es sich dabei um eine sogenannte Selbst-Steuerung. Anders als bei herkömmlichen Steuerungsverfahren werden die Ampeln nicht nach einer bestimmten Reihenfolge geschaltet. Die Selbst-Steuerung erkennt, auf welcher Spur sich wie viele Autos nähern oder bereits warten und kann flexibel sowie schnell darauf reagieren. Sie versucht, die Grünzeiten so zu vergeben, dass der Verkehr mit möglichst wenig Wartezeiten und Stopps fliessen kann. Thomas Karrer, Projektleiter Mobilität bei der Stadt Luzern, erklärt:

«Dabei erhält jede Spur und jede Verkehrsart eine Gewichtung.»

So werden etwa Busse und Fussgänger bevorzugt. «Und je mehr Autos vor einer Ampel warten, umso höher wird diese Spur gewichtet.» Für jede Kreuzung kann die Priorisierung individuell eingestellt werden.

Fussgänger profitieren stark

Gemäss der Auswertung durch die ETH Zürich hat sich die Wartezeit an der Kreuzung Tribschen-/Kellerstrasse vor allem für Fussgänger reduziert. Sie warten im Schnitt nur noch 22 Sekunden bis es grün wird (vorher 31 Sekunden). Ausserdem müssen sie nur selten lange warten: Die Häufigkeit von Wartezeiten über eine Minute wurde um 86 Prozent gesenkt, jene über 90 Sekunden sogar um 96 Prozent.

Die Wartezeit von Autos und Velos hat sich von 35 auf 29 Sekunden verkürzt. Zudem kommt es seltener zu sogenannten harten Grünabbrüchen (-29 Prozent). Das ist ein überraschender Wechsel von Grün auf Rot, wenn sich das Auto der Ampel nähert. Busse warten im Schnitt noch 3 statt 4 Sekunden.

An der Kreuzung Tribschen-/Werkhofstrasse ist die Wartezeitreduktion für den ÖV signifikanter: von 12 auf 6 Sekunden. Die Busse müssen gar nur noch selten vor der Kreuzung stoppen. Autos und Velos warten durchschnittlich noch 23 statt 37 Sekunden. Die Zahl der harten Grünabbrüche konnte um 23 Prozent reduziert werden.

Nur selten Wartezeit von über 60 oder 90 Sekunden

Fussgänger müssen auch hier nur noch selten über 60 oder 90 Sekunden warten (-61 respektive -85 Prozent). Allerdings hat sich an dieser Kreuzung die durchschnittliche Wartezeit von Fussgängern von 35 auf 34 Sekunden kaum verändert. Dies hat gemäss Mitteilung der Stadt hauptsächlich mit dem stark frequentierten Rechtsabbieger aus der Werkhofstrasse zu tun. Thomas Karrer sagt:

«Es hat sich gezeigt, dass dieser Rechtsabbieger zu hoch gewichtet war.»

Dies sei nun angepasst worden, damit die Fussgänger schneller ans Ziel kommen. Das sei insofern wichtig, weil dadurch die Akzeptanz, bei Rot zu warten, bei den Fussgängern steigt. «Es kam oft vor, dass Fussgänger bei Rot über die Strasse rannten, um den Bus zu erwischen», so Karrer. «Wenn sie merken, dass sie ihn noch erwischen, obwohl sie warten, kommt das seltener vor.»

Andere Städte blicken mit Interesse nach Luzern

Die beiden Kreuzungen in Luzern sind die ersten in der Schweiz, die mit der neuen Selbst-Steuerung ausgerüstet sind. Nur zwei Kreuzungen in Dresden funktionieren bisher mit dem gleichen System. Das Pilotprojekt in Luzern wurde zusammen mit der Roland Müller Küsnacht AG und dem Gerätehersteller Bergauer AG umgesetzt und vom Bundesamt für Strassen unterstützt. Karrer sagt:

«Viele Kantone und Städte haben das Projekt mit Interesse verfolgt. Auch aus Deutschland hatten wir Anfragen.»

Gut möglich, dass die Selbst-Steuerung bald in verschiedenen Städten anzutreffen ist. Allerdings sei die kommerzielle Nutzung für das neue System noch nicht geklärt. Der Einsatz eines neuen Steuergeräts kostet laut Thomas Karrer jeweils um die 100'000 Franken.

Die Stadt Luzern will nun prüfen, ob das neue System auf weiteren Kreuzungen zur Anwendung kommt. «Wir werden uns jeweils überlegen, ob wir die Selbst-Steuerung einbauen, wenn ein Steuergerät ohnehin ersetzt werden muss.» Ein Ersatz sei bei einigen Anlagen in den nächsten zwei bis drei Jahren fällig. Karrer führt aus:

«Wir werden auch prüfen, ob das System bei einzelnen Knoten schon vorher gewinnbringend eingesetzt werden kann.»

Es müssten grössere, autonome Knoten sein, die nicht auf andere abgestimmt sind. In Frage käme etwa der Schlossberg oder der Paulusplatz. Bei diesen müsste allerdings der Kanton den Auftrag erteilen.